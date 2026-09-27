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Стул для персонала и посетителей Brabix Iso CF-005, черный каркас, ткань черная купить с доставкой в Москве
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Стул для персонала и посетителей Brabix Iso CF-005, черный каркас, ткань черная

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531971, Стул для персонала и посетителей BRABIX &quot;Iso CF-005&quot;, черный каркас, ткань черная, 531971 - фото 1
531971, Стул для персонала и посетителей BRABIX &quot;Iso CF-005&quot;, черный каркас, ткань черная, 531971 - фото 2
531971, Стул для персонала и посетителей BRABIX &quot;Iso CF-005&quot;, черный каркас, ткань черная, 531971 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные стулья
  • 531971, Стул для персонала и посетителей BRABIX &quot;Iso CF-005&quot;, черный каркас, ткань черная, 531971 - фото 1
  • 531971, Стул для персонала и посетителей BRABIX &quot;Iso CF-005&quot;, черный каркас, ткань черная, 531971 - фото 2
  • 531971, Стул для персонала и посетителей BRABIX &quot;Iso CF-005&quot;, черный каркас, ткань черная, 531971 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591483
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные стулья
Размеры в упаковке, см
80х60х60
Вес, кг.
4.76

Описание товара Стул для персонала и посетителей Brabix Iso CF-005, черный каркас, ткань черная

Надежный стул для персонала и посетителей BRABIX Iso CF-005 найдет своё место в любом офисе и общественном помещении. Соотношение цены и качества приятно удивит. Стул на прочном металлическом каркасе, выполненном из плоскоовальной трубы с сечением 30х15 мм и толщиной стенок 1.1 мм. Усилен поперечной трубой диаметром 18 мм, толщина стенок - 1.2 мм. Обивка выполнена из устойчивой к износу ткани. Пластиковые насадки на ножках не дадут испортить напольное покрытие.

Отзывы о товаре Стул для персонала и посетителей Brabix Iso CF-005, черный каркас, ткань черная




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные стулья
Описание
Надежный стул для персонала и посетителей BRABIX Iso CF-005 найдет своё место в любом офисе и общественном помещении. Соотношение цены и качества приятно удивит. Стул на прочном металлическом каркасе, выполненном из плоскоовальной трубы с сечением 30х15 мм и толщиной стенок 1.1 мм. Усилен поперечной трубой диаметром 18 мм, толщина стенок - 1.2 мм. Обивка выполнена из устойчивой к износу ткани. Пластиковые насадки на ножках не дадут испортить напольное покрытие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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