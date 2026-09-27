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Стул для персонала и посетителей Brabix Iso CF-005, черный каркас, ткань серая купить с доставкой в Москве
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Стул для персонала и посетителей Brabix Iso CF-005, черный каркас, ткань серая

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531972, Стул для персонала и посетителей BRABIX &quot;Iso CF-005&quot;, черный каркас, ткань серая, 531972 - фото 1
531972, Стул для персонала и посетителей BRABIX &quot;Iso CF-005&quot;, черный каркас, ткань серая, 531972 - фото 2
531972, Стул для персонала и посетителей BRABIX &quot;Iso CF-005&quot;, черный каркас, ткань серая, 531972 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стул для посетителей
  • 531972, Стул для персонала и посетителей BRABIX &quot;Iso CF-005&quot;, черный каркас, ткань серая, 531972 - фото 1
  • 531972, Стул для персонала и посетителей BRABIX &quot;Iso CF-005&quot;, черный каркас, ткань серая, 531972 - фото 2
  • 531972, Стул для персонала и посетителей BRABIX &quot;Iso CF-005&quot;, черный каркас, ткань серая, 531972 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591481
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Стул для посетителей
Размеры в упаковке, см
83х60х56
Вес, кг.
4.95

Описание товара Стул для персонала и посетителей Brabix Iso CF-005, черный каркас, ткань серая

Надежный стул для персонала и посетителей BRABIX Iso CF-005 найдет своё место в любом офисе и общественном помещении. Стул на прочном металлическом хромированном каркасе, выполненном из плоскоовальной трубы сечением 30х15 мм, толщина стенок - 1,2 мм. Обивка выполнена из устойчивого к износу кожзама. Пластиковые насадки на ножках не дадут испортить напольное покрытие.

Отзывы о товаре Стул для персонала и посетителей Brabix Iso CF-005, черный каркас, ткань серая




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Стул для посетителей
Описание
Надежный стул для персонала и посетителей BRABIX Iso CF-005 найдет своё место в любом офисе и общественном помещении. Стул на прочном металлическом хромированном каркасе, выполненном из плоскоовальной трубы сечением 30х15 мм, толщина стенок - 1,2 мм. Обивка выполнена из устойчивого к износу кожзама. Пластиковые насадки на ножках не дадут испортить напольное покрытие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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