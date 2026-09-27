Стул складной для дома и офиса Brabix Golf Plus CF-003 Комфорт, черный каркас, кожзам черн
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Стул складной для дома и офиса Brabix Golf Plus CF-003 Комфорт, черный каркас, кожзам черн
Практичная и удобная модель складного стула BRABIX Golf Plus CF-003 прекрасно подойдет для оснащения офисных учреждений, поликлиник, мест ожидания, холлов, учебных заведений, конференц-залов, административных помещений, гостиниц, дворцов спорта. Материал обивки - качественный кожзаменитель с повышенной износостойкостью. Складная конструкция сэкономит место при перевозке и хранении. Прочная металлическая рама и металлическое основание сиденья обеспечат долговечность эксплуатации, а пластиковые насадки на ножках не дадут испортить напольное покрытие. В набивке спинки и сиденья использован поролон высокой плотности. Кресло способно выдерживать нагрузку до 110 кг.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей
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Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей
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