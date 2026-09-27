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Стул складной для дома и офиса Brabix Golf Plus CF-003 Комфорт, черный каркас, кожзам черн купить с доставкой в Москве
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Стул складной для дома и офиса Brabix Golf Plus CF-003 Комфорт, черный каркас, кожзам черн

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531566, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf Plus CF-003 Комфорт&quot;, черный каркас, кожзам черный, 531566 - фото 1
531566, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf Plus CF-003 Комфорт&quot;, черный каркас, кожзам черный, 531566 - фото 2
531566, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf Plus CF-003 Комфорт&quot;, черный каркас, кожзам черный, 531566 - фото 3
531566, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf Plus CF-003 Комфорт&quot;, черный каркас, кожзам черный, 531566 - фото 4
531566, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf Plus CF-003 Комфорт&quot;, черный каркас, кожзам черный, 531566 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные стулья
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
110
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на ножках
Цвет
черный
  • 531566, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf Plus CF-003 Комфорт&quot;, черный каркас, кожзам черный, 531566 - фото 1
  • 531566, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf Plus CF-003 Комфорт&quot;, черный каркас, кожзам черный, 531566 - фото 2
  • 531566, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf Plus CF-003 Комфорт&quot;, черный каркас, кожзам черный, 531566 - фото 3
  • 531566, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf Plus CF-003 Комфорт&quot;, черный каркас, кожзам черный, 531566 - фото 4
  • 531566, Стул складной для дома и офиса BRABIX &quot;Golf Plus CF-003 Комфорт&quot;, черный каркас, кожзам черный, 531566 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591472
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные стулья
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
110
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на ножках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х46х8
Вес, кг.
4.16

Описание товара Стул складной для дома и офиса Brabix Golf Plus CF-003 Комфорт, черный каркас, кожзам черн

Практичная и удобная модель складного стула BRABIX Golf Plus CF-003 прекрасно подойдет для оснащения офисных учреждений, поликлиник, мест ожидания, холлов, учебных заведений, конференц-залов, административных помещений, гостиниц, дворцов спорта. Материал обивки - качественный кожзаменитель с повышенной износостойкостью. Складная конструкция сэкономит место при перевозке и хранении. Прочная металлическая рама и металлическое основание сиденья обеспечат долговечность эксплуатации, а пластиковые насадки на ножках не дадут испортить напольное покрытие. В набивке спинки и сиденья использован поролон высокой плотности. Кресло способно выдерживать нагрузку до 110 кг.

Отзывы о товаре Стул складной для дома и офиса Brabix Golf Plus CF-003 Комфорт, черный каркас, кожзам черн




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные стулья
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
110
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на ножках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Практичная и удобная модель складного стула BRABIX Golf Plus CF-003 прекрасно подойдет для оснащения офисных учреждений, поликлиник, мест ожидания, холлов, учебных заведений, конференц-залов, административных помещений, гостиниц, дворцов спорта. Материал обивки - качественный кожзаменитель с повышенной износостойкостью. Складная конструкция сэкономит место при перевозке и хранении. Прочная металлическая рама и металлическое основание сиденья обеспечат долговечность эксплуатации, а пластиковые насадки на ножках не дадут испортить напольное покрытие. В набивке спинки и сиденья использован поролон высокой плотности. Кресло способно выдерживать нагрузку до 110 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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