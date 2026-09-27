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Кресло Brabix Samba CF-103, хром каркас, накладки бук, кожзам серый, собраное купить с доставкой в Москве
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Кресло Brabix Samba CF-103, хром каркас, накладки бук, кожзам серый, собраное

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532758, Кресло BRABIX &quot;Samba CF-103&quot;, хром каркас, накладки &quot;бук&quot;, кожзам серый, собрано, 532758 - фото 1
532758, Кресло BRABIX &quot;Samba CF-103&quot;, хром каркас, накладки &quot;бук&quot;, кожзам серый, собрано, 532758 - фото 2
532758, Кресло BRABIX &quot;Samba CF-103&quot;, хром каркас, накладки &quot;бук&quot;, кожзам серый, собрано, 532758 - фото 3
532758, Кресло BRABIX &quot;Samba CF-103&quot;, хром каркас, накладки &quot;бук&quot;, кожзам серый, собрано, 532758 - фото 4
532758, Кресло BRABIX &quot;Samba CF-103&quot;, хром каркас, накладки &quot;бук&quot;, кожзам серый, собрано, 532758 - фото 5
532758, Кресло BRABIX &quot;Samba CF-103&quot;, хром каркас, накладки &quot;бук&quot;, кожзам серый, собрано, 532758 - фото 6
532758, Кресло BRABIX &quot;Samba CF-103&quot;, хром каркас, накладки &quot;бук&quot;, кожзам серый, собрано, 532758 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные стулья
  • 532758, Кресло BRABIX &quot;Samba CF-103&quot;, хром каркас, накладки &quot;бук&quot;, кожзам серый, собрано, 532758 - фото 1
  • 532758, Кресло BRABIX &quot;Samba CF-103&quot;, хром каркас, накладки &quot;бук&quot;, кожзам серый, собрано, 532758 - фото 2
  • 532758, Кресло BRABIX &quot;Samba CF-103&quot;, хром каркас, накладки &quot;бук&quot;, кожзам серый, собрано, 532758 - фото 3
  • 532758, Кресло BRABIX &quot;Samba CF-103&quot;, хром каркас, накладки &quot;бук&quot;, кожзам серый, собрано, 532758 - фото 4
  • 532758, Кресло BRABIX &quot;Samba CF-103&quot;, хром каркас, накладки &quot;бук&quot;, кожзам серый, собрано, 532758 - фото 5
  • 532758, Кресло BRABIX &quot;Samba CF-103&quot;, хром каркас, накладки &quot;бук&quot;, кожзам серый, собрано, 532758 - фото 6
  • 532758, Кресло BRABIX &quot;Samba CF-103&quot;, хром каркас, накладки &quot;бук&quot;, кожзам серый, собрано, 532758 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591447
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные стулья
Размеры в упаковке, см
87х62х59
Вес, кг.
7.96

Описание товара Кресло Brabix Samba CF-103, хром каркас, накладки бук, кожзам серый, собраное

BRABIX Samba - отличный вариант для укомплектования переговорных комнат, как с точки зрения соотношения цены и качества, так и придания презентабельного внешнего вида всему офисному интерьеру. Кресло поставляется в собранном виде. В отличие от своих аналогов, Samba марки BRABIX отличается более аккуратным исполнением. Чехол плотно обтягивает монолитный каркас из утолщенной 7-слойной фанеры. Плотность набивки также увеличена, что продлевает срок службы изделия. Материал - пенополиуретан (жесткость - 24, плотность - 18 кг/м3). Хромированная металлическая рама способна выдержать нагрузку 120 кг. Передние ножки - плоскоовальная труба сечением 30х15 мм и толщиной стенки 1.2 мм. Задние опоры - круглая труба диаметром 16 мм, толщиной стенки 1.2 мм. Подлокотники имеют накладки из натурального дерева, покрытого полиуретановым лаком. Кресла можно штабелировать до 5 штук в стопке.

Отзывы о товаре Кресло Brabix Samba CF-103, хром каркас, накладки бук, кожзам серый, собраное




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные стулья
Описание
BRABIX Samba - отличный вариант для укомплектования переговорных комнат, как с точки зрения соотношения цены и качества, так и придания презентабельного внешнего вида всему офисному интерьеру. Кресло поставляется в собранном виде. В отличие от своих аналогов, Samba марки BRABIX отличается более аккуратным исполнением. Чехол плотно обтягивает монолитный каркас из утолщенной 7-слойной фанеры. Плотность набивки также увеличена, что продлевает срок службы изделия. Материал - пенополиуретан (жесткость - 24, плотность - 18 кг/м3). Хромированная металлическая рама способна выдержать нагрузку 120 кг. Передние ножки - плоскоовальная труба сечением 30х15 мм и толщиной стенки 1.2 мм. Задние опоры - круглая труба диаметром 16 мм, толщиной стенки 1.2 мм. Подлокотники имеют накладки из натурального дерева, покрытого полиуретановым лаком. Кресла можно штабелировать до 5 штук в стопке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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