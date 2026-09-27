Материнская плата Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Soc-1700
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Soc-1700
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX представляет собой превосходную основу для создания мощного игрового или рабочего компьютера. Она идеально раскрывает потенциал процессоров Intel Core i5, i7 и i9 12-го, 13-го и 14-го поколений с разблокированным множителем (индекс "K"), позволяя добиться от них максимальной производительности. Эта плата станет отличным выбором для геймеров, стремящихся к высокому FPS в соревновательных играх, и для энтузиастов, занимающихся видеомонтажом, 3D-моделированием и стримингом, где важна стабильность под длительной нагрузкой.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит флагманский чипсет Intel Z790, установленный на сокет LGA 1700, что обеспечивает полную поддержку разгона как процессора, так и оперативной памяти. Стандартный форм-фактор ATX гарантирует широкую совместимость с большинством современных корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных видеокарт и систем охлаждения. Такая компоновка также обеспечивает большое количество слотов расширения и разъемов для периферии.
Память и расширение
Плата ориентирована на использование современной оперативной памяти стандарта DDR5, для которой предусмотрено четыре слота с поддержкой двухканального режима. Система способна работать с модулями объемом до 192 ГБ и достигать впечатляющих частот свыше 7600 МГц при активации XMP-профилей и ручном разгоне. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - целых четыре слота M.2, работающих по интерфейсу PCIe 4.0 x4 и оснащенных фирменными радиаторами M.2 Thermal Guard для предотвращения перегрева.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) является одной из сильных сторон этой модели, построенной по схеме 16+1+2 фазы с использованием качественных силовых каскадов (DrMOS). Такая мощная подсистема, охлаждаемая массивными радиаторами, обеспечивает стабильное и чистое напряжение для самых требовательных процессоров даже в условиях серьезного разгона. Для подключения питания CPU используются два 8-контактных разъема (8+8 pin), что гарантирует достаточный запас мощности для флагманских чипов Intel Core i9.
Подключения и дополнительные возможности
Задняя панель Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX предлагает исчерпывающий набор портов для любых задач, включая множество USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и сверхбыстрый USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3, обеспечивая стабильное соединение как по проводу, так и без него. Качественный звук реализуется за счет аудиокодека Realtek ALC1220-VB, а управлять подсветкой подключенных устройств позволяет фирменная технология RGB Fusion 2.0.
Важные нюансы перед покупкой
При покупке этой платы убедитесь, что ваш блок питания оснащен двумя разъемами 8-pin EPS для питания процессора, особенно если вы планируете установку Core i7 или i9. Для поддержки процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; к счастью, плата оснащена технологией Q-Flash Plus, которая позволяет прошить новую версию BIOS без установленного процессора, памяти и видеокарты. Форм-фактор ATX требует соответствующего просторного корпуса, поэтому проверьте совместимость перед сборкой.
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Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX представляет собой превосходную основу для создания мощного игрового или рабочего компьютера. Она идеально раскрывает потенциал процессоров Intel Core i5, i7 и i9 12-го, 13-го и 14-го поколений с разблокированным множителем (индекс "K"), позволяя добиться от них максимальной производительности. Эта плата станет отличным выбором для геймеров, стремящихся к высокому FPS в соревновательных играх, и для энтузиастов, занимающихся видеомонтажом, 3D-моделированием и стримингом, где важна стабильность под длительной нагрузкой.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит флагманский чипсет Intel Z790, установленный на сокет LGA 1700, что обеспечивает полную поддержку разгона как процессора, так и оперативной памяти. Стандартный форм-фактор ATX гарантирует широкую совместимость с большинством современных корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных видеокарт и систем охлаждения. Такая компоновка также обеспечивает большое количество слотов расширения и разъемов для периферии.
Память и расширение
Плата ориентирована на использование современной оперативной памяти стандарта DDR5, для которой предусмотрено четыре слота с поддержкой двухканального режима. Система способна работать с модулями объемом до 192 ГБ и достигать впечатляющих частот свыше 7600 МГц при активации XMP-профилей и ручном разгоне. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - целых четыре слота M.2, работающих по интерфейсу PCIe 4.0 x4 и оснащенных фирменными радиаторами M.2 Thermal Guard для предотвращения перегрева.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) является одной из сильных сторон этой модели, построенной по схеме 16+1+2 фазы с использованием качественных силовых каскадов (DrMOS). Такая мощная подсистема, охлаждаемая массивными радиаторами, обеспечивает стабильное и чистое напряжение для самых требовательных процессоров даже в условиях серьезного разгона. Для подключения питания CPU используются два 8-контактных разъема (8+8 pin), что гарантирует достаточный запас мощности для флагманских чипов Intel Core i9.
Подключения и дополнительные возможности
Задняя панель Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX предлагает исчерпывающий набор портов для любых задач, включая множество USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и сверхбыстрый USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3, обеспечивая стабильное соединение как по проводу, так и без него. Качественный звук реализуется за счет аудиокодека Realtek ALC1220-VB, а управлять подсветкой подключенных устройств позволяет фирменная технология RGB Fusion 2.0.
Важные нюансы перед покупкой
При покупке этой платы убедитесь, что ваш блок питания оснащен двумя разъемами 8-pin EPS для питания процессора, особенно если вы планируете установку Core i7 или i9. Для поддержки процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; к счастью, плата оснащена технологией Q-Flash Plus, которая позволяет прошить новую версию BIOS без установленного процессора, памяти и видеокарты. Форм-фактор ATX требует соответствующего просторного корпуса, поэтому проверьте совместимость перед сборкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
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