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Корпус ExeGate Minitower BA-309U2-AA500 Black EX286441RUS купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate Minitower BA-309U2-AA500 Black EX286441RUS

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Корпус ExeGate Minitower BA-309U2-AA500 Black EX286441RUS - фото 1
Корпус ExeGate Minitower BA-309U2-AA500 Black EX286441RUS - фото 2
Корпус ExeGate Minitower BA-309U2-AA500 Black EX286441RUS - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate Minitower BA-309U2-AA500 Black EX286441RUS - фото 1
  • Корпус ExeGate Minitower BA-309U2-AA500 Black EX286441RUS - фото 2
  • Корпус ExeGate Minitower BA-309U2-AA500 Black EX286441RUS - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591134
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
190 x 355 x 380 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
135
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Разъемы на передней панели
1x USB 2.0, 2x USB 3.0, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х39х21
Вес, кг.
3.5

Описание товара Корпус ExeGate Minitower BA-309U2-AA500 Black EX286441RUS

Корпус ExeGate представляет собой надежное решение для сборки компактного, но производительного компьютера. Он выполнен в стильном черном цвете и относится к типоразмеру Mini-Tower, что позволяет экономить пространство, не уступая в функциональности. Основной материал корпуса — сталь, обеспечивающая прочность и долговечность конструкции. Вес корпуса составляет 2,1 кг, что делает его достаточно легким для удобной транспортировки и установки. В корпусе предусмотрено верхнее расположение блока питания, мощностью 500 Вт, что обеспечивает стабильное питание всех компонентов системы. ExeGate предлагает 4 слота расширения, позволяя легко интегрировать дополнительные комплектующие, такие как карты расширения или адаптеры. Что касается внутреннего пространства, корпус оборудован двумя 2,5-дюймовыми отсеками и двумя 3,5-дюймовыми отсеками для установки HDD или SSD-накопителей. Также имеется один отсек размером 5,25 дюйма, подходящий для установки оптического привода. Максимальная длина видеокарты составляет 320 мм, что позволяет разместить внутри корпуса большинство современных видеокарт. Максимальная высота процессорного кулера составляет 135 мм, что дает возможность использовать комплекты охлаждения средней высоты. Корпус ExeGate — это идеальный выбор для тех, кто ищет компактное и функциональное решение для сборки системы, обеспечивая при этом комфорт в установке и надежность в эксплуатации.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Minitower BA-309U2-AA500 Black EX286441RUS




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
190 x 355 x 380 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
135
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Разъемы на передней панели
1x USB 2.0, 2x USB 3.0, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate представляет собой надежное решение для сборки компактного, но производительного компьютера. Он выполнен в стильном черном цвете и относится к типоразмеру Mini-Tower, что позволяет экономить пространство, не уступая в функциональности. Основной материал корпуса — сталь, обеспечивающая прочность и долговечность конструкции. Вес корпуса составляет 2,1 кг, что делает его достаточно легким для удобной транспортировки и установки. В корпусе предусмотрено верхнее расположение блока питания, мощностью 500 Вт, что обеспечивает стабильное питание всех компонентов системы. ExeGate предлагает 4 слота расширения, позволяя легко интегрировать дополнительные комплектующие, такие как карты расширения или адаптеры. Что касается внутреннего пространства, корпус оборудован двумя 2,5-дюймовыми отсеками и двумя 3,5-дюймовыми отсеками для установки HDD или SSD-накопителей. Также имеется один отсек размером 5,25 дюйма, подходящий для установки оптического привода. Максимальная длина видеокарты составляет 320 мм, что позволяет разместить внутри корпуса большинство современных видеокарт. Максимальная высота процессорного кулера составляет 135 мм, что дает возможность использовать комплекты охлаждения средней высоты. Корпус ExeGate — это идеальный выбор для тех, кто ищет компактное и функциональное решение для сборки системы, обеспечивая при этом комфорт в установке и надежность в эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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