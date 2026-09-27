Корпус ExeGate Minitower BA-309U2-AA500 Black EX286441RUS
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate Minitower BA-309U2-AA500 Black EX286441RUS
Корпус ExeGate представляет собой надежное решение для сборки компактного, но производительного компьютера. Он выполнен в стильном черном цвете и относится к типоразмеру Mini-Tower, что позволяет экономить пространство, не уступая в функциональности. Основной материал корпуса — сталь, обеспечивающая прочность и долговечность конструкции. Вес корпуса составляет 2,1 кг, что делает его достаточно легким для удобной транспортировки и установки. В корпусе предусмотрено верхнее расположение блока питания, мощностью 500 Вт, что обеспечивает стабильное питание всех компонентов системы. ExeGate предлагает 4 слота расширения, позволяя легко интегрировать дополнительные комплектующие, такие как карты расширения или адаптеры. Что касается внутреннего пространства, корпус оборудован двумя 2,5-дюймовыми отсеками и двумя 3,5-дюймовыми отсеками для установки HDD или SSD-накопителей. Также имеется один отсек размером 5,25 дюйма, подходящий для установки оптического привода. Максимальная длина видеокарты составляет 320 мм, что позволяет разместить внутри корпуса большинство современных видеокарт. Максимальная высота процессорного кулера составляет 135 мм, что дает возможность использовать комплекты охлаждения средней высоты. Корпус ExeGate — это идеальный выбор для тех, кто ищет компактное и функциональное решение для сборки системы, обеспечивая при этом комфорт в установке и надежность в эксплуатации.
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Теги товара: Сталь, Верхнее, Со стеклянной боковой панелью
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