Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 588946
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х20х7
Вес, г.
500
Описание товара Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva
Конструктор Lego Модель Speed Champions McLaren Elva 76902 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья материалов. Этот набор для сборки McLaren Elva LEGO Speed Champions (76902) дает детям и любителям автомобилей возможность собрать, изучить и добавить в коллекцию один из самых эксклюзивных суперкаров в мире. Эта изумительная, как ни взгляни, детальная копия сулит захватывающую сборку и идеально подходит для демонстрации или супераэродинамических гонок!
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Конструктор Lego Модель Speed Champions McLaren Elva 76902 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья материалов. Этот набор для сборки McLaren Elva LEGO Speed Champions (76902) дает детям и любителям автомобилей возможность собрать, изучить и добавить в коллекцию один из самых эксклюзивных суперкаров в мире. Эта изумительная, как ни взгляни, детальная копия сулит захватывающую сборку и идеально подходит для демонстрации или супераэродинамических гонок!
Конструктор LEGO 76902 Модель Speed Champions McLaren Elva - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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