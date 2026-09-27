Тонер Canon T07 пурпурный для iPR С165 - 63,7К 5%
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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 588367
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
60х8х8
Вес, г.
800
Описание товара Тонер Canon T07 пурпурный для iPR С165 - 63,7К 5%
Расходные материалы Canon пользуются большой популярностью благодаря зарекомендовавшему себя качеству, они давно существуют на рынке, а развитие новых технологий позволяет производить все более надежные расходные материалы. С картриджами Canon заметно повысится эффективность и производительность работы, ведь их объема хватает надолго, а результаты ни у кого не вызывают нареканий.
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Расходные материалы Canon пользуются большой популярностью благодаря зарекомендовавшему себя качеству, они давно существуют на рынке, а развитие новых технологий позволяет производить все более надежные расходные материалы. С картриджами Canon заметно повысится эффективность и производительность работы, ведь их объема хватает надолго, а результаты ни у кого не вызывают нареканий.
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Тонер Canon T07 пурпурный для iPR С165 - 63,7К 5% - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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