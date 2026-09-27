Майларовая накладка ADF для HP LaserJet Pro MFP M426/427/477fdn (CET), CET371009
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 588309
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Характеристики
Бренд
CET
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Размеры в упаковке, см
28х5х5
Вес, г.
51
Описание товара Майларовая накладка ADF для HP LaserJet Pro MFP M426/427/477fdn (CET), CET371009
Накладка Cet CET371009 – надежный расходный материал, предназначенный для восстановления работоспособности печатающего устройства. Прозрачная майларовая накладка позволяет заменить вышедший из строя компонент и добиться высокопроизводительной печати различных документов. Материал отличается стойкостью к повреждениям и рассчитан на длительный срок эксплуатации. Накладка Cet CET371009 подходит для совместного использования с принтерами LaserJet Pro MFP M426/427/477fdn от производителя HP.
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Бренд
CET
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Накладка Cet CET371009 – надежный расходный материал, предназначенный для восстановления работоспособности печатающего устройства. Прозрачная майларовая накладка позволяет заменить вышедший из строя компонент и добиться высокопроизводительной печати различных документов. Материал отличается стойкостью к повреждениям и рассчитан на длительный срок эксплуатации. Накладка Cet CET371009 подходит для совместного использования с принтерами LaserJet Pro MFP M426/427/477fdn от производителя HP.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные
Майларовая накладка ADF для HP LaserJet Pro MFP M426/427/477fdn (CET), CET371009 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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