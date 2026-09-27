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Характеристики
Тип товара
Опции для МФУ и принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 588292
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Описание товара Крышка оригинала OC-511 для Konica-Minolta bizhub 224e/284e/308/308e/364e/368/368e/ C224/C224e/C250i/C258/C284/C284e/C300i/C308/C360i/C364/C364e/C368/C2060/C2070/C3070/C3080/ Print C2060L/ C3070L
Можно сказать, что коммерческие и корпоративные центры печати, профессиональные типографии и системы струйной печати прошли длинный путь, особенно если речь идет о цифровых системах для печати небольшими партиями и публикации динамических данных. Konica Minolta предлагает самые современные решения для печати. Вы можете подбирать печатные системы, услуги и вспомогательные материалы в соответствии с потребностями вашего бизнеса. В области профессиональной струйной печати мы поставляем широкий ассортимент промышленной продукции, в том числе головки для струйной печати, текстильные струйные принтеры и установки для струйной печати этикеток.
Можно сказать, что коммерческие и корпоративные центры печати, профессиональные типографии и системы струйной печати прошли длинный путь, особенно если речь идет о цифровых системах для печати небольшими партиями и публикации динамических данных. Konica Minolta предлагает самые современные решения для печати. Вы можете подбирать печатные системы, услуги и вспомогательные материалы в соответствии с потребностями вашего бизнеса. В области профессиональной струйной печати мы поставляем широкий ассортимент промышленной продукции, в том числе головки для струйной печати, текстильные струйные принтеры и установки для струйной печати этикеток.
Крышка оригинала OC-511 для Konica-Minolta bizhub 224e/284e/308/308e/364e/368/368e/ C224/C224e/C250i/C258/C284/C284e/C300i/C308/C360i/C364/C364e/C368/C2060/C2070/C3070/C3080/ Print C2060L/ C3070L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Крышка оригинала OC-511 для Konica-Minolta bizhub 224e/284e/308/308e/364e/368/368e/ C224/C224e/C250i/C258/C284/C284e/C300i/C308/C360i/C364/C364e/C368/C2060/C2070/C3070/C3080/ Print C2060L/ C3070L