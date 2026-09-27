Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55-766F (NH.QGMER.004)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55-766F (NH.QGMER.004)
Acer с 15,6-дюймовым экраном — это просторное рабочее пространство и комфорт при любом виде активности: работа, учёба, развлечения. Мощный процессор Intel Core i7 с 14 ядрами и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают высокую производительность для многозадачности и ресурсоёмких приложений. Видеопамять 8 ГБ открывает двери для сложной графики, монтажа видео и современных игр. Full HD разрешение 1920x1080 делает изображение чётким и детальным. Три скоростных порта USB 3.0 и один USB Type-C позволяют удобно подключать всю периферию. Удобная подсветка клавиатуры пригодится для работы в любое время суток. Устройство поставляется без установленной операционной системы, что даёт полную свободу выбора. Сетевой адаптер 10/100/1000 Мбит/сек легко справится с быстрым интернет-сёрфингом и онлайн-работой.
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