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Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55-766F (NH.QGMER.004) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55-766F (NH.QGMER.004)

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Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55-766F (NH.QGMER.004) - фото 1
Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55-766F (NH.QGMER.004) - фото 2
Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55-766F (NH.QGMER.004) - фото 3
Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55-766F (NH.QGMER.004) - фото 4
Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55-766F (NH.QGMER.004) - фото 5
Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55-766F (NH.QGMER.004) - фото 6
Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55-766F (NH.QGMER.004) - фото 7
Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55-766F (NH.QGMER.004) - фото 8
Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55-766F (NH.QGMER.004) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Predator Helios 300
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55-766F (NH.QGMER.004) - фото 1
  • Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55-766F (NH.QGMER.004) - фото 2
  • Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55-766F (NH.QGMER.004) - фото 3
  • Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55-766F (NH.QGMER.004) - фото 4
  • Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55-766F (NH.QGMER.004) - фото 5
  • Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55-766F (NH.QGMER.004) - фото 6
  • Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55-766F (NH.QGMER.004) - фото 7
  • Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55-766F (NH.QGMER.004) - фото 8
  • Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55-766F (NH.QGMER.004) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
134 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 588161
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Predator Helios 300
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
12700H
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Втч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х37х10
Вес, кг.
5.3

Описание товара Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55-766F (NH.QGMER.004)

Acer с 15,6-дюймовым экраном — это просторное рабочее пространство и комфорт при любом виде активности: работа, учёба, развлечения. Мощный процессор Intel Core i7 с 14 ядрами и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают высокую производительность для многозадачности и ресурсоёмких приложений. Видеопамять 8 ГБ открывает двери для сложной графики, монтажа видео и современных игр. Full HD разрешение 1920x1080 делает изображение чётким и детальным. Три скоростных порта USB 3.0 и один USB Type-C позволяют удобно подключать всю периферию. Удобная подсветка клавиатуры пригодится для работы в любое время суток. Устройство поставляется без установленной операционной системы, что даёт полную свободу выбора. Сетевой адаптер 10/100/1000 Мбит/сек легко справится с быстрым интернет-сёрфингом и онлайн-работой.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55-766F (NH.QGMER.004)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Predator Helios 300
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
12700H
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Втч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Acer с 15,6-дюймовым экраном — это просторное рабочее пространство и комфорт при любом виде активности: работа, учёба, развлечения. Мощный процессор Intel Core i7 с 14 ядрами и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают высокую производительность для многозадачности и ресурсоёмких приложений. Видеопамять 8 ГБ открывает двери для сложной графики, монтажа видео и современных игр. Full HD разрешение 1920x1080 делает изображение чётким и детальным. Три скоростных порта USB 3.0 и один USB Type-C позволяют удобно подключать всю периферию. Удобная подсветка клавиатуры пригодится для работы в любое время суток. Устройство поставляется без установленной операционной системы, что даёт полную свободу выбора. Сетевой адаптер 10/100/1000 Мбит/сек легко справится с быстрым интернет-сёрфингом и онлайн-работой.
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Отзывы


Ноутбук Acer Predator Helios 300 PH315-55-766F (NH.QGMER.004) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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