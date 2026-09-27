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Various Artists - Intimate Chopin - The Best Of (5054197157301) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Intimate Chopin - The Best Of (5054197157301) виниловая пластинка

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Various Artists - Intimate Chopin - The Best Of (5054197157301) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Intimate Chopin - The Best Of (5054197157301) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Intimate Chopin - The Best Of (5054197157301) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Intimate Chopin - The Best Of (5054197157301) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Intimate Chopin - The Best Of (5054197157301) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Intimate Chopin - The Best Of (5054197157301) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Intimate Chopin - The Best Of (5054197157301) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Intimate Chopin - The Best Of (5054197157301) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Intimate Chopin - The Best Of (5054197157301) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Intimate Chopin - The Best Of (5054197157301) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 587728
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Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[5054197157301]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Samson Francois - "Nocturne No 1 In B-Flat Minor, Op 9 No 1" (5:18), Nikolai Lugansky - "12 Etudes, Op 25: No 12 In C Minor" (2:35), Alexandre Tharaud - "Mazurka No 13 In A Minor, Op 17 No 4" (4:26), Nicholas Angelich - "12 Etudes, Op 10: No 12 In C Minor "Revolutionary"" (2:49), Samson Francois - "Piano Sonata No 2 In B-Flat Minor, Op 35 "Funeral March" III Marche Funebre Lento" (4:02), Alexandre Tharaud - "Nocturne No. 20 In C-Sharp Minor, Op Posth" (6:20), Alexandre Tharaud - "Waltz No 6 In D
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Intimate Chopin - The Best Of (5054197157301) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Samson Francois - "Nocturne No 1 In B-Flat Minor, Op 9 No 1" (5:18), Nikolai Lugansky - "12 Etudes, Op 25: No 12 In C Minor" (2:35), Alexandre Tharaud - "Mazurka No 13 In A Minor, Op 17 No 4" (4:26), Nicholas Angelich - "12 Etudes, Op 10: No 12 In C Minor "Revolutionary"" (2:49), Samson Francois - "Piano Sonata No 2 In B-Flat Minor, Op 35 "Funeral March" III Marche Funebre Lento" (4:02), Alexandre Tharaud - "Nocturne No. 20 In C-Sharp Minor, Op Posth" (6:20), Alexandre Tharaud - "Waltz No 6 In D-Flat Major, Op 64 No. 1 "Minute"" (2:05), Andrei Gavrilov - "12 Etudes, Op 10: No 1 In C Major" (1:58), Nikolai Lugansky - "24 Preludes, Op 28: No. 4 In E Minor" (2:04), Ingrid Fliter - "Fantaisie-impromptu In C-Sharp Minor, Op Posth 66" (4:42), Rafael Orozco - "12 Etudes, Op 10: No 3 In E Major "Tristesse"" (4:13), Agustin Anievas - "Grande Valse Brillante In E-Flat Major, Op 18" (7:23), Nikolai Lugansky - "12 Etudes, Op 25: No 6 In G-Sharp Minor" (5:41), Nelson Freire - "Scherzo No 1 In B Minor, Op 20" (2:34)

Отзывы о товаре Various Artists - Intimate Chopin - The Best Of (5054197157301) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[5054197157301]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Samson Francois - "Nocturne No 1 In B-Flat Minor, Op 9 No 1" (5:18), Nikolai Lugansky - "12 Etudes, Op 25: No 12 In C Minor" (2:35), Alexandre Tharaud - "Mazurka No 13 In A Minor, Op 17 No 4" (4:26), Nicholas Angelich - "12 Etudes, Op 10: No 12 In C Minor "Revolutionary"" (2:49), Samson Francois - "Piano Sonata No 2 In B-Flat Minor, Op 35 "Funeral March" III Marche Funebre Lento" (4:02), Alexandre Tharaud - "Nocturne No. 20 In C-Sharp Minor, Op Posth" (6:20), Alexandre Tharaud - "Waltz No 6 In D
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Samson Francois - "Nocturne No 1 In B-Flat Minor, Op 9 No 1" (5:18), Nikolai Lugansky - "12 Etudes, Op 25: No 12 In C Minor" (2:35), Alexandre Tharaud - "Mazurka No 13 In A Minor, Op 17 No 4" (4:26), Nicholas Angelich - "12 Etudes, Op 10: No 12 In C Minor "Revolutionary"" (2:49), Samson Francois - "Piano Sonata No 2 In B-Flat Minor, Op 35 "Funeral March" III Marche Funebre Lento" (4:02), Alexandre Tharaud - "Nocturne No. 20 In C-Sharp Minor, Op Posth" (6:20), Alexandre Tharaud - "Waltz No 6 In D-Flat Major, Op 64 No. 1 "Minute"" (2:05), Andrei Gavrilov - "12 Etudes, Op 10: No 1 In C Major" (1:58), Nikolai Lugansky - "24 Preludes, Op 28: No. 4 In E Minor" (2:04), Ingrid Fliter - "Fantaisie-impromptu In C-Sharp Minor, Op Posth 66" (4:42), Rafael Orozco - "12 Etudes, Op 10: No 3 In E Major "Tristesse"" (4:13), Agustin Anievas - "Grande Valse Brillante In E-Flat Major, Op 18" (7:23), Nikolai Lugansky - "12 Etudes, Op 25: No 6 In G-Sharp Minor" (5:41), Nelson Freire - "Scherzo No 1 In B Minor, Op 20" (2:34)
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