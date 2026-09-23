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Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen - deluxe (0093624868170) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen - deluxe (0093624868170) виниловая пластинка

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Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen - deluxe (0093624868170) виниловая пластинка - фото 1
Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen - deluxe (0093624868170) виниловая пластинка - фото 2
Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen - deluxe (0093624868170) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen - deluxe (0093624868170) виниловая пластинка - фото 1
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen - deluxe (0093624868170) виниловая пластинка - фото 2
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen - deluxe (0093624868170) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 587715
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen - deluxe (0093624868170) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen - deluxe (0093624868170) виниловая пластинка

0093624868170, Виниловая Пластинка Red Hot Chili Peppers, Return Of The Dream Canteen

Отзывы о товаре Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen - deluxe (0093624868170) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
0093624868170, Виниловая Пластинка Red Hot Chili Peppers, Return Of The Dream Canteen
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen - deluxe (0093624868170) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3910 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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