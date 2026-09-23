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Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867357) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867357) виниловая пластинка

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Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867357) виниловая пластинка - фото 1
Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867357) виниловая пластинка - фото 2
Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867357) виниловая пластинка - фото 3
Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867357) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
RETURN OF THE DREAM CANTEEN
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867357) виниловая пластинка - фото 1
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867357) виниловая пластинка - фото 2
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867357) виниловая пластинка - фото 3
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867357) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 587713
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867357) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624867357]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
RETURN OF THE DREAM CANTEEN
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Tippa My Tongue, Peace And Love, Reach Out, Eddie, Fake As Fuck, Bella, Roulette, My Cigarette, Afterlife, Shoot Me A Smile, Handful, The Drummer, Bag Of Grins, La La La La La La La La, Copperbelly, Carry Me Home, In The Snow
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867357) виниловая пластинка

"Return Of The Dream Canteen" - лимитированное издание студийного альбома 2022 года группы Red Hot Chili Peppers. Альбом был спродюсирован Риком Рубином и был записан во время тех же сессий, что и предыдущий студийный альбом группы "Unlimited Love", выпущенный ранее в этом же году. Red Hot Chili Peppers (часто используется аббревиатура RHCP) - американская рок-группа, образованная в 1983 году в Калифорнии вокалистом Энтони Кидисом, басистом Майклом Бэлзари (больше известным как Фли), гитаристом Хиллелом Словаком и барабанщиком Джеком Айронсом. Обладает 7 премиями "Грэмми". Во всём мире проданы более 80 миллионов копий их альбомов. По версии VH1 "100 Greatest Artists of Hard Rock" заняли 30-е место. 14 апреля 2012 года группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Отзывы о товаре Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867357) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624867357]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
RETURN OF THE DREAM CANTEEN
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Tippa My Tongue, Peace And Love, Reach Out, Eddie, Fake As Fuck, Bella, Roulette, My Cigarette, Afterlife, Shoot Me A Smile, Handful, The Drummer, Bag Of Grins, La La La La La La La La, Copperbelly, Carry Me Home, In The Snow
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Return Of The Dream Canteen" - лимитированное издание студийного альбома 2022 года группы Red Hot Chili Peppers. Альбом был спродюсирован Риком Рубином и был записан во время тех же сессий, что и предыдущий студийный альбом группы "Unlimited Love", выпущенный ранее в этом же году. Red Hot Chili Peppers (часто используется аббревиатура RHCP) - американская рок-группа, образованная в 1983 году в Калифорнии вокалистом Энтони Кидисом, басистом Майклом Бэлзари (больше известным как Фли), гитаристом Хиллелом Словаком и барабанщиком Джеком Айронсом. Обладает 7 премиями "Грэмми". Во всём мире проданы более 80 миллионов копий их альбомов. По версии VH1 "100 Greatest Artists of Hard Rock" заняли 30-е место. 14 апреля 2012 года группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867357) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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