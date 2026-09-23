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Itzhak Perlman, Carlo Maria Giulini – Beethoven: Violin Concerto In D Major, Op. 61 (0190296158797) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Itzhak Perlman, Carlo Maria Giulini – Beethoven: Violin Concerto In D Major, Op. 61 (0190296158797) виниловая пластинка

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Itzhak Perlman, Carlo Maria Giulini – Beethoven: Violin Concerto In D Major, Op. 61 (0190296158797) виниловая пластинка - фото 1
Itzhak Perlman, Carlo Maria Giulini – Beethoven: Violin Concerto In D Major, Op. 61 (0190296158797) виниловая пластинка - фото 2
Itzhak Perlman, Carlo Maria Giulini – Beethoven: Violin Concerto In D Major, Op. 61 (0190296158797) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Itzhak Perlman
Альбом (сингл)
TCHAIKOVSKY: VIOLIN CONCERTO & SERENADE MELANCOLIQUE
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Itzhak Perlman, Carlo Maria Giulini – Beethoven: Violin Concerto In D Major, Op. 61 (0190296158797) виниловая пластинка - фото 1
  • Itzhak Perlman, Carlo Maria Giulini – Beethoven: Violin Concerto In D Major, Op. 61 (0190296158797) виниловая пластинка - фото 2
  • Itzhak Perlman, Carlo Maria Giulini – Beethoven: Violin Concerto In D Major, Op. 61 (0190296158797) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 587704
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Itzhak Perlman, Carlo Maria Giulini – Beethoven: Violin Concerto In D Major, Op. 61 (0190296158797) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0190296158797]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Itzhak Perlman
Альбом (сингл)
TCHAIKOVSKY: VIOLIN CONCERTO & SERENADE MELANCOLIQUE
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Itzhak Perlman, Carlo Maria Giulini – Beethoven: Violin Concerto In D Major, Op. 61 (0190296158797) виниловая пластинка

0190296158797, Виниловая Пластинка Itzhak Perlman, Philharmonia Orchestra, Carlo Maria Giulini, Beethoven: Violin Concerto

Отзывы о товаре Itzhak Perlman, Carlo Maria Giulini – Beethoven: Violin Concerto In D Major, Op. 61 (0190296158797) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0190296158797]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Itzhak Perlman
Альбом (сингл)
TCHAIKOVSKY: VIOLIN CONCERTO & SERENADE MELANCOLIQUE
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
0190296158797, Виниловая Пластинка Itzhak Perlman, Philharmonia Orchestra, Carlo Maria Giulini, Beethoven: Violin Concerto
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Itzhak Perlman, Carlo Maria Giulini – Beethoven: Violin Concerto In D Major, Op. 61 (0190296158797) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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