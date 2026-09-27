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Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT купить с доставкой в Москве
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Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT

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Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT - фото 1
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Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT - фото 3
Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT - фото 4
Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT - фото 5
Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT - фото 6
Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT - фото 7
Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT - фото 8
Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT - фото 9
Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT - фото 10
Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT - фото 11
Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT - фото 12
Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT - фото 13
Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT - фото 14
Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT - фото 15
Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT - фото 16
Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT - фото 17
Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT - фото 18
Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT - фото 19
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Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Материал корпуса колонок
дерево
Питание от сети
да
Входы
USB Type A, линейный вход аудио, 3.5 Jack
Тип акустической системы
2.1
Суммарная мощность
44
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  • Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT - фото 8
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  • Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT - фото 16
  • Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT - фото 17
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  • Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT - фото 19
  • Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT - фото 20
  • Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 587604
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Дополнительно
Bluetooth
Мощность
20+2x12 Вт
Производство
Китай
Материал корпуса колонок
дерево
Питание от сети
да
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
дерево
Материал корпуса сабвуфера
дерево
Входы
USB Type A, линейный вход аудио, 3.5 Jack
Тип акустической системы
2.1
Суммарная мощность
44
Мощность фронтальных колонок
24 Вт
Мощность сабвуфера
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, кг.
4.8

Описание товара Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT

Беспроводная передача звука через Bluetooth обеспечит устойчивое подключение к гаджету на расстоянии до 10м. Быстро включить фоновую музыку, послушать подкаст или аудиокнигу больше не проблема — достаточно один раз «познакомить» смартфон с акустической системой, после чего весь процесс будет занимать считаные секунды. Радио и встроенный проигрыватель, Bluetooth-подключение и входы для внешних источников — в мультимедийной 2.1 системе SVEN MS-1821 есть все, что может понадобиться пользователю. Радиоприемник работает в самом популярном FM-диапазоне и дарит возможность легко настроиться на нужную волну, а функция подключения USB-накопителей и SD-карт позволяет прослушивать заранее подготовленные подборки музыки и других аудиофайлов. Акустика совместима с игровыми консолями, медиаплеерами или мобильными устройствами и готова стать настоящим «звуковым центром» дома или офиса. Ну и, конечно, максимальный уровень удобства дарит беспроводное Bluetooth-подключение. Достаточно один раз наладить сопряжение с источником, дальше все будет происходить автоматически и буквально за секунды. И никаких лишних проводов — только радость от любимых треков. Управлять акустикой можно с помощью ПДУ, при использовании встроенного плеера, радио и Bluetooth-подключения он может запускать и останавливать воспроизведение, а также переключать треки. Большой динамик диаметром 105 мм в сабвуфере отвечает за сочный бас, а яркие высокие и средние частоты воспроизводятся динамиками диаметров 80 мм в сателлитах. Корпуса колонок выполнены из дерева (МДФ), что делает их более надежными, а главное — положительным образом сказывается на качестве звучания системы. На передней панели сабвуфера расположены удобные регуляторы и кнопки управления, а также яркий и информативный LED-экран, позволяющий не только узнать время, но и всегда быть в курсе режимов работы MS-1821. Одна универсальная акустика для всех задач: от прослушивания музыки или аудиокниг до игр и просмотра видео. И все это по весьма привлекательной цене.



Теги товара: с сабвуфером

Отзывы о товаре Колонки Sven MS-1821 2.1 черный 40Вт BT




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Дополнительно
Bluetooth
Мощность
20+2x12 Вт
Производство
Китай
Материал корпуса колонок
дерево
Питание от сети
да
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
дерево
Материал корпуса сабвуфера
дерево
Входы
USB Type A, линейный вход аудио, 3.5 Jack
Тип акустической системы
2.1
Суммарная мощность
44
Развернуть
Мощность фронтальных колонок
24 Вт
Мощность сабвуфера
20
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная передача звука через Bluetooth обеспечит устойчивое подключение к гаджету на расстоянии до 10м. Быстро включить фоновую музыку, послушать подкаст или аудиокнигу больше не проблема — достаточно один раз «познакомить» смартфон с акустической системой, после чего весь процесс будет занимать считаные секунды. Радио и встроенный проигрыватель, Bluetooth-подключение и входы для внешних источников — в мультимедийной 2.1 системе SVEN MS-1821 есть все, что может понадобиться пользователю. Радиоприемник работает в самом популярном FM-диапазоне и дарит возможность легко настроиться на нужную волну, а функция подключения USB-накопителей и SD-карт позволяет прослушивать заранее подготовленные подборки музыки и других аудиофайлов. Акустика совместима с игровыми консолями, медиаплеерами или мобильными устройствами и готова стать настоящим «звуковым центром» дома или офиса. Ну и, конечно, максимальный уровень удобства дарит беспроводное Bluetooth-подключение. Достаточно один раз наладить сопряжение с источником, дальше все будет происходить автоматически и буквально за секунды. И никаких лишних проводов — только радость от любимых треков. Управлять акустикой можно с помощью ПДУ, при использовании встроенного плеера, радио и Bluetooth-подключения он может запускать и останавливать воспроизведение, а также переключать треки. Большой динамик диаметром 105 мм в сабвуфере отвечает за сочный бас, а яркие высокие и средние частоты воспроизводятся динамиками диаметров 80 мм в сателлитах. Корпуса колонок выполнены из дерева (МДФ), что делает их более надежными, а главное — положительным образом сказывается на качестве звучания системы. На передней панели сабвуфера расположены удобные регуляторы и кнопки управления, а также яркий и информативный LED-экран, позволяющий не только узнать время, но и всегда быть в курсе режимов работы MS-1821. Одна универсальная акустика для всех задач: от прослушивания музыки или аудиокниг до игр и просмотра видео. И все это по весьма привлекательной цене.


Теги товара: с сабвуфером
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Отзывы


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