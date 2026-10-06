Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb
Ловите лучшие моменты дня и ночи. С Pro-Grade камерой, оснащенной датчиком высокого разрешения и интеллектуальными светопоглощающими пикселями, невероятный кадр может получиться в любое время суток. Приготовьтесь покорить всех невероятными ночными снимками! Усовершенствованный искусственный интеллект Ночного режима сохранит четкость каждой детали и сделает ваши фото и видео яркими и насыщенными даже при слабом освещении. Революционный чип и супермощный аккумулятор выводят гейминг и видеостриминг на совершенно новый уровень. Теперь вас ничто не остановит! Играйте или записывайте трансляции на открытом воздухе без бликов на экране. Функция адаптивной видимости подстроит оптимальные цвета и яркость для любого освещения. Адаптивная частота обновления 120 Гц обеспечит плавный скроллинг, а технология Eye Comfort Shield не даст вашим глазам устать, даже при просмотре в темноте. Перенесите свои приложения, фотографии, сообщения и другие файлы из любой ОС на новый смартфон в несколько кликов с приложением Smart Switch. Сделайте этот процесс еще проще с передачей по Wi-Fi или через быстрый вход в учетную запись Samsung Account.
Видео:
Видеообзор на Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb
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Видео:
Видеообзор на Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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