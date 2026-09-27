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Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32DP-16K) купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32DP-16K)

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Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32DP-16K) - фото 1
Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32DP-16K) - фото 2
Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32DP-16K) - фото 3
Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32DP-16K) - фото 4
Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32DP-16K) - фото 5
Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32DP-16K) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32DP-16K) - фото 1
  • Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32DP-16K) - фото 2
  • Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32DP-16K) - фото 3
  • Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32DP-16K) - фото 4
  • Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32DP-16K) - фото 5
  • Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32DP-16K) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586972
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
180

Описание товара Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32DP-16K)

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти Netac объемом 16 ГБ идеально подойдет пользователям, которые собирают сбалансированный домашний или игровой компьютер, а также выполняют апгрейд старой системы. Два модуля по 8 ГБ обеспечат комфортную работу в требовательных играх на высоких настройках, позволят держать открытыми десятки вкладок браузера параллельно с мессенджерами и офисными приложениями, а также справятся с обработкой фотографий и несложным монтажом видео. Это золотая середина между базовыми офисными наборами и дорогими высокочастотными комплектами для энтузиастов.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на сегодня является самым распространенным и оптимальным по соотношению цены и производительности решением для современных настольных ПК. Планки выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно со слотами на материнских платах для стационарных компьютеров. Модули DDR4 физически и электрически несовместимы со старыми платформами DDR3 или новыми DDR5, поэтому при выборе крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает суммарный объем 16 ГБ, реализованный двумя модулями по 8 ГБ каждый. Рабочая частота памяти составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность и заметно увеличивает отзывчивость системы, особенно в паре с современными процессорами AMD Ryzen и Intel Core. В играх такая частота минимизирует возможные микрофризы и улучшает стабильность кадровой частоты, а в рабочих приложениях ускоряет загрузку и обработку данных, делая работу с большими файлами более комфортной.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные значения таймингов и рабочее напряжение для данной модели можно уточнить в спецификациях, однако обычно память с частотой 3200 МГц работает с латентностью, обеспечивающей хороший баланс скорости и стабильности. Важной особенностью является поддержка технологии XMP (Extreme Memory Profile) от Intel, которая автоматически настраивает память на заявленную высокую частоту в один клик через BIOS материнской платы. Это избавляет пользователя от сложного ручного разгона и гарантирует стабильную работу на заводских настройках.

Совместимость с платформой

Данные модули DDR4 совместимы с подавляющим большинством современных платформ на базе процессоров Intel Core 8-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 2000 и новее, при использовании материнских плат с соответствующими чипсетами (например, Intel Z390, B560 или AMD B450, X570). Для активации профиля XMP и выхода на частоту 3200 МГц необходима материнская плата, поддерживающая разгон памяти, и свежая версия BIOS. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули памяти Netac в данной серии, как правило, оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высокой частоте под нагрузкой. Это способствует долгосрочной стабильности и позволяет памяти держать высокие скорости без троттлинга. Конструкция радиаторов обычно имеет умеренную высоту, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора, однако перед установкой в компактные корпуса или при использовании массивных систем охлаждения этот момент стоит проверить.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных планок по 8 ГБ. Это ключевое преимущество, так как такая комплектация позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы памяти, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, положительно влияя на производительность в играх и приложениях. Для активации двухканального режима установите планки в слоты материнской платы одного цвета, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает память DDR4 и имеет достаточное количество свободных слотов для установки двух планок. Помните, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходим активация профиля XMP в BIOS, и не все базовые платы (например, с чипсетами Intel серии H) поддерживают эту функцию. Для дальнейшего расширения объема не рекомендуется смешивать этот комплект с модулями другого производителя или с иными таймингами, так как это может привести к нестабильной работе на более низких частотах. Этот комплект — отличный выбор для сбалансированной сборки, но если вы планируете профессиональную работу с 3D-рендерингом или виртуальными машинами, стоит рассмотреть варианты с большим общим объемом, например, 32 ГБ.

Отзывы о товаре Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32DP-16K)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти Netac объемом 16 ГБ идеально подойдет пользователям, которые собирают сбалансированный домашний или игровой компьютер, а также выполняют апгрейд старой системы. Два модуля по 8 ГБ обеспечат комфортную работу в требовательных играх на высоких настройках, позволят держать открытыми десятки вкладок браузера параллельно с мессенджерами и офисными приложениями, а также справятся с обработкой фотографий и несложным монтажом видео. Это золотая середина между базовыми офисными наборами и дорогими высокочастотными комплектами для энтузиастов.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на сегодня является самым распространенным и оптимальным по соотношению цены и производительности решением для современных настольных ПК. Планки выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно со слотами на материнских платах для стационарных компьютеров. Модули DDR4 физически и электрически несовместимы со старыми платформами DDR3 или новыми DDR5, поэтому при выборе крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает суммарный объем 16 ГБ, реализованный двумя модулями по 8 ГБ каждый. Рабочая частота памяти составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность и заметно увеличивает отзывчивость системы, особенно в паре с современными процессорами AMD Ryzen и Intel Core. В играх такая частота минимизирует возможные микрофризы и улучшает стабильность кадровой частоты, а в рабочих приложениях ускоряет загрузку и обработку данных, делая работу с большими файлами более комфортной.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные значения таймингов и рабочее напряжение для данной модели можно уточнить в спецификациях, однако обычно память с частотой 3200 МГц работает с латентностью, обеспечивающей хороший баланс скорости и стабильности. Важной особенностью является поддержка технологии XMP (Extreme Memory Profile) от Intel, которая автоматически настраивает память на заявленную высокую частоту в один клик через BIOS материнской платы. Это избавляет пользователя от сложного ручного разгона и гарантирует стабильную работу на заводских настройках.

Совместимость с платформой

Данные модули DDR4 совместимы с подавляющим большинством современных платформ на базе процессоров Intel Core 8-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 2000 и новее, при использовании материнских плат с соответствующими чипсетами (например, Intel Z390, B560 или AMD B450, X570). Для активации профиля XMP и выхода на частоту 3200 МГц необходима материнская плата, поддерживающая разгон памяти, и свежая версия BIOS. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули памяти Netac в данной серии, как правило, оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высокой частоте под нагрузкой. Это способствует долгосрочной стабильности и позволяет памяти держать высокие скорости без троттлинга. Конструкция радиаторов обычно имеет умеренную высоту, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора, однако перед установкой в компактные корпуса или при использовании массивных систем охлаждения этот момент стоит проверить.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных планок по 8 ГБ. Это ключевое преимущество, так как такая комплектация позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы памяти, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, положительно влияя на производительность в играх и приложениях. Для активации двухканального режима установите планки в слоты материнской платы одного цвета, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает память DDR4 и имеет достаточное количество свободных слотов для установки двух планок. Помните, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходим активация профиля XMP в BIOS, и не все базовые платы (например, с чипсетами Intel серии H) поддерживают эту функцию. Для дальнейшего расширения объема не рекомендуется смешивать этот комплект с модулями другого производителя или с иными таймингами, так как это может привести к нестабильной работе на более низких частотах. Этот комплект — отличный выбор для сбалансированной сборки, но если вы планируете профессиональную работу с 3D-рендерингом или виртуальными машинами, стоит рассмотреть варианты с большим общим объемом, например, 32 ГБ.

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Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32DP-16K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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