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Внешний HDD Transcend 4.0Tb StoreJet 25H3 (TS4TSJ25H3B) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Transcend 4.0Tb StoreJet 25H3 (TS4TSJ25H3B)

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Внешний HDD Transcend 4.0Tb StoreJet 25H3 (TS4TSJ25H3B) - фото 1
Внешний HDD Transcend 4.0Tb StoreJet 25H3 (TS4TSJ25H3B) - фото 2
Внешний HDD Transcend 4.0Tb StoreJet 25H3 (TS4TSJ25H3B) - фото 3
Внешний HDD Transcend 4.0Tb StoreJet 25H3 (TS4TSJ25H3B) - фото 4
Внешний HDD Transcend 4.0Tb StoreJet 25H3 (TS4TSJ25H3B) - фото 5
Внешний HDD Transcend 4.0Tb StoreJet 25H3 (TS4TSJ25H3B) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний накопитель
  • Внешний HDD Transcend 4.0Tb StoreJet 25H3 (TS4TSJ25H3B) - фото 1
  • Внешний HDD Transcend 4.0Tb StoreJet 25H3 (TS4TSJ25H3B) - фото 2
  • Внешний HDD Transcend 4.0Tb StoreJet 25H3 (TS4TSJ25H3B) - фото 3
  • Внешний HDD Transcend 4.0Tb StoreJet 25H3 (TS4TSJ25H3B) - фото 4
  • Внешний HDD Transcend 4.0Tb StoreJet 25H3 (TS4TSJ25H3B) - фото 5
  • Внешний HDD Transcend 4.0Tb StoreJet 25H3 (TS4TSJ25H3B) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 750 руб. 
Начислим 492 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586964
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Внешний HDD Transcend 4.0Tb StoreJet 25H3 (TS4TSJ25H3B)
30 750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний накопитель
Размеры в упаковке, см
16х13х6
Вес, г.
120

Описание товара Внешний HDD Transcend 4.0Tb StoreJet 25H3 (TS4TSJ25H3B)

Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 [TS4TSJ25H3B] представлен в эргономичном синем корпусе с надежной защитой от ударов. Портативный накопитель с форм-фактором 2.5” позволяет сохранить 4 ТБ информации. Гарантируется высокая скорость чтения и записи.

Отзывы о товаре Внешний HDD Transcend 4.0Tb StoreJet 25H3 (TS4TSJ25H3B)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний накопитель
Описание
Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 [TS4TSJ25H3B] представлен в эргономичном синем корпусе с надежной защитой от ударов. Портативный накопитель с форм-фактором 2.5” позволяет сохранить 4 ТБ информации. Гарантируется высокая скорость чтения и записи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD Transcend 4.0Tb StoreJet 25H3 (TS4TSJ25H3B) - по цене 30750 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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