Зажигалка Zippo Wolf Design с покрытием 540 Matte, латунь/сталь, разноцветная, матовая, 38x13x57 мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo Wolf Design с покрытием 540 Matte, латунь/сталь, разноцветная, матовая, 38x13x57 мм
Внимание почитателям волков - этот дизайн разработан специально для вас. Натуралистично очерченный силуэт серого брата изображен традиционно воющим на сияющую полную луну в высоком иссиня-темном небе. В создании дизайна использовался новый техпроцесс Zippo 540 Color, который позволяет покрывать абсолютно всю поверхность зажигалки детально прорисованными художественными изображениями. Сочные цвета буквально заполняют собой этот блистательный образец искусства, без которого ваша коллекция наверняка окажется неполной! Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. • Настоящая ветроустойчивая зажигалка Zippo с характерным фирменным "щелчком"; • Полностью металлическая конструкция и абсолютная ветроустойчивость; • Возможность заправки позволяет пользоваться зажигалкой всю жизнь; • Для оптимальной работы рекомендуется использовать оригинальные кремни, фитили и высококачественное топливо Zippo;
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