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Серверная платформа Gigabyte S452-Z30 4U 2xSP3 DDR4x16 36x2.5" HS 2x1600W Redundant купить с доставкой в Москве
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Серверная платформа Gigabyte S452-Z30 4U 2xSP3 DDR4x16 36x2.5" HS 2x1600W Redundant

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Серверная платформа Gigabyte 4U S452-Z30 - фото 1
Серверная платформа Gigabyte 4U S452-Z30 - фото 2
Серверная платформа Gigabyte 4U S452-Z30 - фото 3
Серверная платформа Gigabyte 4U S452-Z30 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Серверная платформа
Тип оперативной памяти
DDR4
  • Серверная платформа Gigabyte 4U S452-Z30 - фото 1
  • Серверная платформа Gigabyte 4U S452-Z30 - фото 2
  • Серверная платформа Gigabyte 4U S452-Z30 - фото 3
  • Серверная платформа Gigabyte 4U S452-Z30 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
367 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586108
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Серверная платформа
Тип оперативной памяти
DDR4
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
30

Описание товара Серверная платформа Gigabyte S452-Z30 4U 2xSP3 DDR4x16 36x2.5" HS 2x1600W Redundant

Серверная платформа GIGABYTE S452-Z30 обеспечивает максимально возможную пропускную способность ввода-вывода, обеспечивает отличную производительность при анализе данных и работе с большими объемами информации. Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.

Отзывы о товаре Серверная платформа Gigabyte S452-Z30 4U 2xSP3 DDR4x16 36x2.5" HS 2x1600W Redundant




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Серверная платформа
Тип оперативной памяти
DDR4
Страна производитель
Китай
Описание
Серверная платформа GIGABYTE S452-Z30 обеспечивает максимально возможную пропускную способность ввода-вывода, обеспечивает отличную производительность при анализе данных и работе с большими объемами информации. Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Серверная платформа Gigabyte S452-Z30 4U 2xSP3 DDR4x16 36x2.5" HS 2x1600W Redundant - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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