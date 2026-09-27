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Серверная платформа Gigabyte R282-N81 2U 2xLGA3647 DDR4x24 8x3.5" HS 2x1600W Redundant купить с доставкой в Москве
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Серверная платформа Gigabyte R282-N81 2U 2xLGA3647 DDR4x24 8x3.5" HS 2x1600W Redundant

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Серверная платформа Gigabyte 2U R282-N81 - фото 1
Серверная платформа Gigabyte 2U R282-N81 - фото 2
Серверная платформа Gigabyte 2U R282-N81 - фото 3
Серверная платформа Gigabyte 2U R282-N81 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервер
Тип оперативной памяти
DDR4
  • Серверная платформа Gigabyte 2U R282-N81 - фото 1
  • Серверная платформа Gigabyte 2U R282-N81 - фото 2
  • Серверная платформа Gigabyte 2U R282-N81 - фото 3
  • Серверная платформа Gigabyte 2U R282-N81 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
233 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586097
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Сервер
Тип оперативной памяти
DDR4
Размеры в упаковке, см
99х60х28
Вес, кг.
6

Описание товара Серверная платформа Gigabyte R282-N81 2U 2xLGA3647 DDR4x24 8x3.5" HS 2x1600W Redundant

Серверная платформа Gigabyte 2U R282-N81

Отзывы о товаре Серверная платформа Gigabyte R282-N81 2U 2xLGA3647 DDR4x24 8x3.5" HS 2x1600W Redundant




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Сервер
Тип оперативной памяти
DDR4
Описание
Серверная платформа Gigabyte 2U R282-N81
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Серверная платформа Gigabyte R282-N81 2U 2xLGA3647 DDR4x24 8x3.5" HS 2x1600W Redundant - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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