Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP300 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры для маркировки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 585440
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтеры для маркировки
Вид печати
термотрансферная
Источник питания
от сети
Комплектация
принтер, адаптер питания, инструкция, гарантийный талон, этикет-лента, лента Риббон
Максимальная ширина печати
106
Максимальное разрешение печати, dpi
300x203
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х12
Вес, кг.
3.65
Описание товара Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP300 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный
Принтер MERTECH TERRA NOVA TLP300 создан для термопечати этикеток и чеков. Он может печатать на бумажных, текстильных, синтетических лентах, на липких этикетках, на чековой термоленте и на ярлыках. Это модель с современным механизмом, улучшенной системной платой, практичным дизайном и компактными размерами. От модели TLP100 она отличается увеличенным объемом риббона (300 м вместо 100 м).
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Теги товара: термотрансферные
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Принтеры для маркировки
Вид печати
термотрансферная
Источник питания
от сети
Комплектация
принтер, адаптер питания, инструкция, гарантийный талон, этикет-лента, лента Риббон
Максимальная ширина печати
106
Максимальное разрешение печати, dpi
300x203
Страна производитель
Китай
Принтер MERTECH TERRA NOVA TLP300 создан для термопечати этикеток и чеков. Он может печатать на бумажных, текстильных, синтетических лентах, на липких этикетках, на чековой термоленте и на ярлыках. Это модель с современным механизмом, улучшенной системной платой, практичным дизайном и компактными размерами. От модели TLP100 она отличается увеличенным объемом риббона (300 м вместо 100 м).
Смотрите также: термические
Теги товара: термотрансферные
Смотрите также: термические
Теги товара: термотрансферные
Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP300 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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