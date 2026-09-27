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Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый

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Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый - фото 1
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый - фото 2
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый - фото 3
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый - фото 4
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый - фото 5
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый - фото 6
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый - фото 7
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый - фото 8
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый - фото 9
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Основной материал
МДФ
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый - фото 1
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый - фото 2
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый - фото 3
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый - фото 4
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый - фото 5
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый - фото 6
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый - фото 7
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый - фото 8
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый - фото 9
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 190 руб. 
Начислим 1332 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 585353
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый
22 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
ЛДСП
Комплект
тумба, упаковка
Ориентация
универсальная
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый
Основной материал
МДФ
Тип умывальника
накладной
Форма умывальника
прямоугольный
Количество ящиков
2
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
ящики
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х60х45
Вес, кг.
13

Описание товара Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый

Подвесная тумба бренда AM PM коллекции X-Joy с белыми глянцевыми фасадами, дополненными отделкой под светлое дерево. Функциональный органайзер в первом ящике позволит хранить необходимые косметические средства под рукой и в полном порядке. Внутреннее покрытие каждого ящика выполнено в современном цвете антрацит и имеет противоскользящее покрытие.? Материал и покрытие корпуса - влагостойкий ЛДСП. Материал фасада - МДФ. Покрытие фасада - высококачественные итальянские краски и эмали. Размер тумбы (Ш/Г/В): 770x445x600 мм. Цвет тумбы – белый глянец.

Отзывы о товаре Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
ЛДСП
Комплект
тумба, упаковка
Ориентация
универсальная
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый
Основной материал
МДФ
Тип умывальника
накладной
Развернуть
Форма умывальника
прямоугольный
Количество ящиков
2
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
ящики
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Подвесная тумба бренда AM PM коллекции X-Joy с белыми глянцевыми фасадами, дополненными отделкой под светлое дерево. Функциональный органайзер в первом ящике позволит хранить необходимые косметические средства под рукой и в полном порядке. Внутреннее покрытие каждого ящика выполнено в современном цвете антрацит и имеет противоскользящее покрытие.? Материал и покрытие корпуса - влагостойкий ЛДСП. Материал фасада - МДФ. Покрытие фасада - высококачественные итальянские краски и эмали. Размер тумбы (Ш/Г/В): 770x445x600 мм. Цвет тумбы – белый глянец.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белый - этот товар вы можете купить по цене 22190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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