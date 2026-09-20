Электрическая варочная панель Krona Corto 30 черная
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Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 583741
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
26 x 49.2 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
28.80х52х6 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
5.1
Описание товара Электрическая варочная панель Krona Corto 30 черная
Компактная варочная поверхность с двумя конфорками на 30 см поможет сэкономить рабочее пространство на маленьких кухнях. В функционал модели входят все необходимые функции для комфортного приготовления. Также CORTO оснащена широким набором функций безопасности: блокировкой панели управления, автовыключением, защитой от перелива и перегрева.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
26 x 49.2 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
28.80х52х6 см
Страна производитель
Турция
Компактная варочная поверхность с двумя конфорками на 30 см поможет сэкономить рабочее пространство на маленьких кухнях. В функционал модели входят все необходимые функции для комфортного приготовления. Также CORTO оснащена широким набором функций безопасности: блокировкой панели управления, автовыключением, защитой от перелива и перегрева.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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