Соковыжималка цитрусовая Scarlett EasyClean SC-JE50C09 черный/оранжевый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
черный
Объем емкости для сока, л
0.7
Количество скоростей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 583587
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
нет
Объем емкости для сока, л
0.7
Импульсный режим
да
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
0.16
Комплектация
соковыжималка, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х23
Вес, г.
792
Описание товара Соковыжималка цитрусовая Scarlett EasyClean SC-JE50C09 черный/оранжевый
Соковыжималка Scarlett SC-JE50C09 для цитрусовыхСоковыжималка SC-JE50C09 для цитрусовых разных размеров – компактный помощник на любой кухне. Для того чтобы получить сок, достаточно надавить на конус, далее отжим обеспечит его двустороннее вращение. Соковыжималка оснащена прорезиненными ножками, не позволяющими ей скользить при отжиме сока. Прозрачная крышка для защиты от загрязнений поможет содержать в чистоте кухню и корпус техники.
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Бренд
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
нет
Объем емкости для сока, л
0.7
Импульсный режим
да
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Развернуть
Длина шнура
0.16
Комплектация
соковыжималка, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Соковыжималка Scarlett SC-JE50C09 для цитрусовыхСоковыжималка SC-JE50C09 для цитрусовых разных размеров – компактный помощник на любой кухне. Для того чтобы получить сок, достаточно надавить на конус, далее отжим обеспечит его двустороннее вращение. Соковыжималка оснащена прорезиненными ножками, не позволяющими ей скользить при отжиме сока. Прозрачная крышка для защиты от загрязнений поможет содержать в чистоте кухню и корпус техники.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Соковыжималка цитрусовая Scarlett EasyClean SC-JE50C09 черный/оранжевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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