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Видеокарта MSI GeForce RTX 4070TI 12288Mb 384 GDDR6X Ret (602-V513-06S) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MSI GeForce RTX 4070TI 12288Mb 384 GDDR6X Ret (602-V513-06S)

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Видеокарта MSI GeForce RTX 4070TI 12288Mb 384 GDDR6X Ret (602-V513-06S) - фото 1
Видеокарта MSI GeForce RTX 4070TI 12288Mb 384 GDDR6X Ret (602-V513-06S) - фото 2
Видеокарта MSI GeForce RTX 4070TI 12288Mb 384 GDDR6X Ret (602-V513-06S) - фото 3
Видеокарта MSI GeForce RTX 4070TI 12288Mb 384 GDDR6X Ret (602-V513-06S) - фото 4
Видеокарта MSI GeForce RTX 4070TI 12288Mb 384 GDDR6X Ret (602-V513-06S) - фото 5
Видеокарта MSI GeForce RTX 4070TI 12288Mb 384 GDDR6X Ret (602-V513-06S) - фото 6
Видеокарта MSI GeForce RTX 4070TI 12288Mb 384 GDDR6X Ret (602-V513-06S) - фото 7
Видеокарта MSI GeForce RTX 4070TI 12288Mb 384 GDDR6X Ret (602-V513-06S) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 4070TI 12288Mb 384 GDDR6X Ret (602-V513-06S) - фото 1
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 4070TI 12288Mb 384 GDDR6X Ret (602-V513-06S) - фото 2
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 4070TI 12288Mb 384 GDDR6X Ret (602-V513-06S) - фото 3
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 4070TI 12288Mb 384 GDDR6X Ret (602-V513-06S) - фото 4
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 4070TI 12288Mb 384 GDDR6X Ret (602-V513-06S) - фото 5
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 4070TI 12288Mb 384 GDDR6X Ret (602-V513-06S) - фото 6
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 4070TI 12288Mb 384 GDDR6X Ret (602-V513-06S) - фото 7
  • Видеокарта MSI GeForce RTX 4070TI 12288Mb 384 GDDR6X Ret (602-V513-06S) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583400
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарты
Размеры в упаковке, см
39х20х8
Вес, г.
103

Описание товара Видеокарта MSI GeForce RTX 4070TI 12288Mb 384 GDDR6X Ret (602-V513-06S)

Видеокарта MSI GeForce RTX 4070TI 12288Mb 384 GDDR6X Ret (602-V513-06S)

Отзывы о товаре Видеокарта MSI GeForce RTX 4070TI 12288Mb 384 GDDR6X Ret (602-V513-06S)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарты
Описание
Видеокарта MSI GeForce RTX 4070TI 12288Mb 384 GDDR6X Ret (602-V513-06S)
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Видеокарта MSI GeForce RTX 4070TI 12288Mb 384 GDDR6X Ret (602-V513-06S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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