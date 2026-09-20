Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный
Hyundai H-HC1410 – это современная плойка, имеющая эргономичную конусную форму. За счёт выбранного форм-фактора данная модель позволяет создать более естественные завитки и локоны. Они будут немного отличаться друг от друга по размеру и иметь естественный вид. Диаметр завивки прибора варьируется от 13 до 25 мм. Максимальная мощность плойки – 40 Ватт, которые могут разогреть её до 100 - 200 градусов. Для выбора подходящего конкретному типу волос температурного режима в приборе предусмотрено шесть вариантов нагрева. Это гарантирует максимально бережное отношению к любой шевелюре. Рабочая поверхность прибора покрыта сочетанием керамики и турмалина, что позволяет ему придавать блеск и гладкость локонам, а также равномерно и быстро нагреваться при включении. Рукоятка и наконечник устройства устойчивы к повышению температуры, так что обжечься о плойку при правильном обращении практически невозможно. Провод питания Hyundai H-HC1410 крепится к основанию за счёт эргономичной шарнирной конструкции. Благодаря этому прически можно делать под любым углом, а сам шнур защищён от истирания и преждевременного выхода из строя. На ручке данной модели располагается индикатор нагрева, простой двухпозиционный переключатель для включения и выключения, а также регулятор температуры. Разобраться с этими интуитивно понятными органами управления сможет даже человек, далекий от парикмахерского дела. Кроме того, для повышения безопасности плойка Hyundai H-HC1410 автоматически отключается через некоторое время.
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