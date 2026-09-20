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Фон бумажный LL LP9065 Paper 2.75 x 11м Regal Blue купить с доставкой в Москве
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Фон бумажный LL LP9065 Paper 2.75 x 11м Regal Blue

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Фон бумажный LL LP9065 Paper 2.75 x 11м Regal Blue
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотофоны
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 581457
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Фотофоны
Высота, см
275
Материал
бумага
Рисунок
нет
Цвет
Regal Blue, синий
Ширина, см
275
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.8х0.12х0.12
Вес, кг.
6

Описание товара Фон бумажный LL LP9065 Paper 2.75 x 11м Regal Blue

Классический бумажный фон премиум класса. Фон одноразового применения без заломов идеально подойдет для студии. Бумажный фотофон от Raylab — прекрасный вариант для создания нужной студийной обстановки. Благодаря равномерному цвету, высокой плотности, свойствам материала и оптимальному размеру полотна этот фон станет незаменимым атрибутом для создания красивых портретов, кадров предметного жанра и съемки в полный рост. Бумажный фон от Рейлаб лучше других подойдет для выстраивания нужной схемы освещения. Все потому, что полотно практически не имеет видимой текстуры — это способствует равномерному распределению света и отсутствию паразитных бликов, недопустимых в студийной работе. При этом, бумага имеет одинаковый цвет по всей площади, что исключает появление ложных светотеневых переходов. Примененный материал отличается плотностью и упругостью. В работе это позволяет исключить появление заломов, а также сделать все переходы (между элементами фоновой обстановки или стеной и полом) максимально плавными и незаметными на снимках. Плотность фирменного полотна равна 180г/см2. Это делает фотофон достаточно надежным и гарантирует, что во время съемочного процесса на нем не появятся разрывы и потертости.

Отзывы о товаре Фон бумажный LL LP9065 Paper 2.75 x 11м Regal Blue




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Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Фотофоны
Высота, см
275
Материал
бумага
Рисунок
нет
Цвет
Regal Blue, синий
Ширина, см
275
Страна производитель
Китай
Описание
Классический бумажный фон премиум класса. Фон одноразового применения без заломов идеально подойдет для студии. Бумажный фотофон от Raylab — прекрасный вариант для создания нужной студийной обстановки. Благодаря равномерному цвету, высокой плотности, свойствам материала и оптимальному размеру полотна этот фон станет незаменимым атрибутом для создания красивых портретов, кадров предметного жанра и съемки в полный рост. Бумажный фон от Рейлаб лучше других подойдет для выстраивания нужной схемы освещения. Все потому, что полотно практически не имеет видимой текстуры — это способствует равномерному распределению света и отсутствию паразитных бликов, недопустимых в студийной работе. При этом, бумага имеет одинаковый цвет по всей площади, что исключает появление ложных светотеневых переходов. Примененный материал отличается плотностью и упругостью. В работе это позволяет исключить появление заломов, а также сделать все переходы (между элементами фоновой обстановки или стеной и полом) максимально плавными и незаметными на снимках. Плотность фирменного полотна равна 180г/см2. Это делает фотофон достаточно надежным и гарантирует, что во время съемочного процесса на нем не появятся разрывы и потертости.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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