Накопитель HDD Seagate 4TB SATA 7200rpm 256MB 3.5" ST4000NM001B
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 581003
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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Размеры в упаковке, см
50х30х22
Вес, г.
650
Описание товара Накопитель HDD Seagate 4TB SATA 7200rpm 256MB 3.5" ST4000NM001B
Жесткий диск Seagate SAS 3.0 4Tb ST4000NM001B Server Exos 7E10 512N 7200rpm 256Mb 3.5. Тип HDD. Назначение для ноутбука и настольного компьютера. Форм-фактор 3.5. Интерфейсы SAS. Скорость чтения 236 МБ-с. Скорость записи 236 МБ-с. Емкость 4 ТБ.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Жесткий диск Seagate SAS 3.0 4Tb ST4000NM001B Server Exos 7E10 512N 7200rpm 256Mb 3.5. Тип HDD. Назначение для ноутбука и настольного компьютера. Форм-фактор 3.5. Интерфейсы SAS. Скорость чтения 236 МБ-с. Скорость записи 236 МБ-с. Емкость 4 ТБ.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Накопитель HDD Seagate 4TB SATA 7200rpm 256MB 3.5" ST4000NM001B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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