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Накопитель HDD Seagate 2TB SATA 7200rpm 256MB 3.5" ST2000NM001B купить с доставкой в Москве
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Накопитель HDD Seagate 2TB SATA 7200rpm 256MB 3.5" ST2000NM001B

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Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 SAS 2TB (ST2000NM001B) - фото 1
Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 SAS 2TB (ST2000NM001B) - фото 2
Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 SAS 2TB (ST2000NM001B) - фото 3
Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 SAS 2TB (ST2000NM001B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 SAS 2TB (ST2000NM001B) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 SAS 2TB (ST2000NM001B) - фото 2
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 SAS 2TB (ST2000NM001B) - фото 3
  • Жесткий диск HDD Seagate Exos 7E10 SAS 2TB (ST2000NM001B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 581002
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
620

Описание товара Накопитель HDD Seagate 2TB SATA 7200rpm 256MB 3.5" ST2000NM001B

Жесткий диск Seagate Exos 7E10 ST2000NM001B емкостью 2TB предназначен для использования в серверных системах (совместимость уточняйте), диск выполнен в формате 3.5 с интерфейсом подключения SAS NL (12Gb/s) и скоростью вращения 7200rpm, размер кеш-памяти 256MB.

Отзывы о товаре Накопитель HDD Seagate 2TB SATA 7200rpm 256MB 3.5" ST2000NM001B




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Описание
Жесткий диск Seagate Exos 7E10 ST2000NM001B емкостью 2TB предназначен для использования в серверных системах (совместимость уточняйте), диск выполнен в формате 3.5 с интерфейсом подключения SAS NL (12Gb/s) и скоростью вращения 7200rpm, размер кеш-памяти 256MB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель HDD Seagate 2TB SATA 7200rpm 256MB 3.5" ST2000NM001B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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