Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB)
Мультифункциональный хаб, позволяет увеличить количество разъемов на вашем устройстве с разъемом USB Type C. Максимальный объем считывания карт памяти до 256 Гб. Поддерживает стандарт IEEE 802.3x Flow Control (Управление потоком). Хаб позволяет добавить внешний сетевой разъем RJ45 на оборудовании с разъемом USB, для Ethernet-сетей со стандартами 10BASE-T (10 Мбит/сек), 100BASE-T(x) (100 Мбит/сек), 1000BASE-T(x) (1 Гбит/сек). Также благодаря 3 разъемам USB 3.0, одновременно можно подключать, или заряжать до 3 устройств на оборудовании с разъемом USB Type C. Разъем Jack 3.5 mm обеспечит подключение аудио аксессуаров к например Macbook, а разъем HDMI передаст аудио/видео контент на проектор или монитор. Разъем USB Type C можно использовать для зарядки устройств. Поддерживает технологию Plug and Play, тем самым, не требуя установки дополнительного программного обеспечения и драйверов. Продукция соответствует следующим сертификатам: RoHS, CE, FCC, TIA, ISO
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