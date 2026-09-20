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Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB) купить с доставкой в Москве
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Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB)

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Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB) - фото 1
Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB) - фото 2
Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB) - фото 3
Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB) - фото 4
Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB) - фото 5
Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB) - фото 6
Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB) - фото 7
Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB) - фото 8
Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB) - фото 9
Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Концентратор
Длина кабеля, м
0.15
  • Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB) - фото 1
  • Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB) - фото 2
  • Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB) - фото 3
  • Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB) - фото 4
  • Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB) - фото 5
  • Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB) - фото 6
  • Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB) - фото 7
  • Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB) - фото 8
  • Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB) - фото 9
  • Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 580407
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Характеристики

Бренд
Vention
Тип товара
Концентратор
Разъемы
USB/HDMI
Длина кабеля, м
0.15
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х9х3
Вес, г.
100

Описание товара Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB)

Мультифункциональный хаб, позволяет увеличить количество разъемов на вашем устройстве с разъемом USB Type C. Максимальный объем считывания карт памяти до 256 Гб. Поддерживает стандарт IEEE 802.3x Flow Control (Управление потоком). Хаб позволяет добавить внешний сетевой разъем RJ45 на оборудовании с разъемом USB, для Ethernet-сетей со стандартами 10BASE-T (10 Мбит/сек), 100BASE-T(x) (100 Мбит/сек), 1000BASE-T(x) (1 Гбит/сек). Также благодаря 3 разъемам USB 3.0, одновременно можно подключать, или заряжать до 3 устройств на оборудовании с разъемом USB Type C. Разъем Jack 3.5 mm обеспечит подключение аудио аксессуаров к например Macbook, а разъем HDMI передаст аудио/видео контент на проектор или монитор. Разъем USB Type C можно использовать для зарядки устройств. Поддерживает технологию Plug and Play, тем самым, не требуя установки дополнительного программного обеспечения и драйверов. Продукция соответствует следующим сертификатам: RoHS, CE, FCC, TIA, ISO

Отзывы о товаре Кабель Vention USB-C to HDMI Docking Station Gray 0.15M Aluminum Alloy Type (TOJHB)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Vention
Тип товара
Концентратор
Разъемы
USB/HDMI
Длина кабеля, м
0.15
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Мультифункциональный хаб, позволяет увеличить количество разъемов на вашем устройстве с разъемом USB Type C. Максимальный объем считывания карт памяти до 256 Гб. Поддерживает стандарт IEEE 802.3x Flow Control (Управление потоком). Хаб позволяет добавить внешний сетевой разъем RJ45 на оборудовании с разъемом USB, для Ethernet-сетей со стандартами 10BASE-T (10 Мбит/сек), 100BASE-T(x) (100 Мбит/сек), 1000BASE-T(x) (1 Гбит/сек). Также благодаря 3 разъемам USB 3.0, одновременно можно подключать, или заряжать до 3 устройств на оборудовании с разъемом USB Type C. Разъем Jack 3.5 mm обеспечит подключение аудио аксессуаров к например Macbook, а разъем HDMI передаст аудио/видео контент на проектор или монитор. Разъем USB Type C можно использовать для зарядки устройств. Поддерживает технологию Plug and Play, тем самым, не требуя установки дополнительного программного обеспечения и драйверов. Продукция соответствует следующим сертификатам: RoHS, CE, FCC, TIA, ISO
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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