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Санки надувные "Ватрушка" D-1,1 м (Стандарт) с молнией купить с доставкой в Москве
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Санки надувные "Ватрушка" D-1,1 м (Стандарт) с молнией

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Санки надувные &quot;Ватрушка&quot; D-1,1 м (Стандарт) с молнией
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ватрушки (тюбинги)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
1 640 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 580008
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Ватрушки (тюбинги)
Диаметр тюбинга
110
Камера в комплекте
да
Количество ручек
2
Материал корпуса
ПВХ
Особенности конструкции
съемный чехол, застежка молния
Цвет
Цвет изделия в ассортименте и может отличаться от представленного на фото, без возможности выбора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Санки надувные "Ватрушка" D-1,1 м (Стандарт) с молнией

Ватрушка изготовлена из качественных прочных материалов, отличается надежностью и безопасностью.

Отзывы о товаре Санки надувные "Ватрушка" D-1,1 м (Стандарт) с молнией




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Ватрушки (тюбинги)
Диаметр тюбинга
110
Камера в комплекте
да
Количество ручек
2
Материал корпуса
ПВХ
Особенности конструкции
съемный чехол, застежка молния
Цвет
Цвет изделия в ассортименте и может отличаться от представленного на фото, без возможности выбора
Страна производитель
Китай
Описание
Ватрушка изготовлена из качественных прочных материалов, отличается надежностью и безопасностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Санки надувные "Ватрушка" D-1,1 м (Стандарт) с молнией - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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