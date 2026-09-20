Санки надувные "Ватрушка" D-1,1 м (Стандарт) с молнией
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ватрушки (тюбинги)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%1 640 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 580008
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ватрушки (тюбинги)
Диаметр тюбинга
110
Камера в комплекте
да
Количество ручек
2
Материал корпуса
ПВХ
Особенности конструкции
съемный чехол, застежка молния
Цвет
Цвет изделия в ассортименте и может отличаться от представленного на фото, без возможности выбора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х10
Вес, кг.
2.1
Описание товара Санки надувные "Ватрушка" D-1,1 м (Стандарт) с молнией
Ватрушка изготовлена из качественных прочных материалов, отличается надежностью и безопасностью.
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Бренд
Тип товара
Ватрушки (тюбинги)
Диаметр тюбинга
110
Камера в комплекте
да
Количество ручек
2
Материал корпуса
ПВХ
Особенности конструкции
съемный чехол, застежка молния
Цвет
Цвет изделия в ассортименте и может отличаться от представленного на фото, без возможности выбора
Страна производитель
Китай
Ватрушка изготовлена из качественных прочных материалов, отличается надежностью и безопасностью.
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
Санки надувные "Ватрушка" D-1,1 м (Стандарт) с молнией - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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