Доска глад. Perilla "Эко Инджи" х/б (мет.сетка) , 110*33 см, арт. 224414
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гладильные доски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%1 980 руб. 3 073 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579965
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гладильные доски
Максимальная высота
90
Материал каркаса
металл
Материал чехла
хлопок
Подставка для утюга
да
Регулировка высоты
да
Размеры в упаковке, см
65х20х20
Вес, кг.
4
Описание товара Доска глад. Perilla "Эко Инджи" х/б (мет.сетка) , 110*33 см, арт. 224414
Металлическая сетка позволяет пару беспрепятственно проходить, не оставляя следов на одежде или чехле. Металлическое основание более долговечно по сравнению с фанерными так как не боится излишней влаги, а значит подходит для работы с парогенераторами. Хлопковый чехол легко поддается чистке и его можно стирать в стиральной машине. Для максимального удобства сбоку доски расположена подставка с вставками из термостойкого материала. Ножки доски изготовлены из прочной трубы с полимерным покрытием, защищающим от ржавчины. Ножки расположены крест-накрест что придает дополнительной устойчивости данной модели.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Гладильные доски
Максимальная высота
90
Материал каркаса
металл
Материал чехла
хлопок
Подставка для утюга
да
Регулировка высоты
да
Металлическая сетка позволяет пару беспрепятственно проходить, не оставляя следов на одежде или чехле. Металлическое основание более долговечно по сравнению с фанерными так как не боится излишней влаги, а значит подходит для работы с парогенераторами. Хлопковый чехол легко поддается чистке и его можно стирать в стиральной машине. Для максимального удобства сбоку доски расположена подставка с вставками из термостойкого материала. Ножки доски изготовлены из прочной трубы с полимерным покрытием, защищающим от ржавчины. Ножки расположены крест-накрест что придает дополнительной устойчивости данной модели.
Доска глад. Perilla "Эко Инджи" х/б (мет.сетка) , 110*33 см, арт. 224414 - стоимость товара 1980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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