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Ручка роллер Parker Vector XL (2159774) Black F черн. черн. подар.кор. купить с доставкой в Москве
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Ручка роллер Parker Vector XL (2159774) Black F черн. черн. подар.кор.

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Ручка роллер Parker Vector XL (2159774) Black F черн. черн. подар.кор. - фото 1
Ручка роллер Parker Vector XL (2159774) Black F черн. черн. подар.кор. - фото 2
Ручка роллер Parker Vector XL (2159774) Black F черн. черн. подар.кор. - фото 3
Ручка роллер Parker Vector XL (2159774) Black F черн. черн. подар.кор. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка роллер
  • Ручка роллер Parker Vector XL (2159774) Black F черн. черн. подар.кор. - фото 1
  • Ручка роллер Parker Vector XL (2159774) Black F черн. черн. подар.кор. - фото 2
  • Ручка роллер Parker Vector XL (2159774) Black F черн. черн. подар.кор. - фото 3
  • Ручка роллер Parker Vector XL (2159774) Black F черн. черн. подар.кор. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 579631
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручка роллер Parker Vector XL (2159774) Black F черн. черн. подар.кор.
1 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка роллер
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
120

Описание товара Ручка роллер Parker Vector XL (2159774) Black F черн. черн. подар.кор.

Оживите свой творческий потенциал с помощью ручки Vector XL, открывая новый смелый мир более масштабных и смелых идей. Ручки Parker Vector XL - идеальное введение в мир Parker и надежный партнер для тех, кто начинает писать свое собственное наследие. Выберите Parker Vector XL для первых впечатлений и плавного и четкого письма. Каждая ручка Parker Vector XL предназначена для работы, когда вам нужно, и обеспечивает высокое качество письма с помощью прочной, стильной ручки.

Отзывы о товаре Ручка роллер Parker Vector XL (2159774) Black F черн. черн. подар.кор.




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка роллер
Описание
Оживите свой творческий потенциал с помощью ручки Vector XL, открывая новый смелый мир более масштабных и смелых идей. Ручки Parker Vector XL - идеальное введение в мир Parker и надежный партнер для тех, кто начинает писать свое собственное наследие. Выберите Parker Vector XL для первых впечатлений и плавного и четкого письма. Каждая ручка Parker Vector XL предназначена для работы, когда вам нужно, и обеспечивает высокое качество письма с помощью прочной, стильной ручки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка роллер Parker Vector XL (2159774) Black F черн. черн. подар.кор. - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1870 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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