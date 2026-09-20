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Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор. купить с доставкой в Москве
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Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор.

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Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор. - фото 1
Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор. - фото 2
Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор. - фото 3
Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор. - фото 4
Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор. - фото 5
Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор. - фото 6
Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор. - фото 7
Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор. - фото 8
Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор. - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка перьевая
  • Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор. - фото 1
  • Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор. - фото 2
  • Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор. - фото 3
  • Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор. - фото 4
  • Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор. - фото 5
  • Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор. - фото 6
  • Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор. - фото 7
  • Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор. - фото 8
  • Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор. - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 760 руб. 
Начислим 109 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 579587
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор.
6 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка перьевая
Размеры в упаковке, см
18х5х4
Вес, г.
100

Описание товара Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор.

Функциональная, умная и полированная перьевая ручка Parker IM, разработанная с учетом потребностей современных профессионалов, несомненно, будет выделяться на любом рабочем месте. Без компромиссов, ручки Parker IM Monochrome имеют цельнометаллический корпус, который выглядит роскошно и приятно лежит в ваших руках. Между тем, монохромный дизайн, от отделки из пушечного металла до пера из пушечного металла, демонстрирует непревзойденную элегантность. Благодаря более чем столетнему опыту и мастерству собственного производства, эта ручка Parker оснащена эксклюзивными металлическими деталями с PVD-покрытием, которое обеспечивает превосходную износостойкость и коррозионную стойкость, а также характерный внешний вид. В современной перьевой ручке используются картриджи с чернилами Quink или их можно использовать для наполнения бутылочек с чернилами, что делает ваше письмо еще более изысканным. И с элегантной подарочной коробкой Parker.

Отзывы о товаре Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор.




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка перьевая
Описание
Функциональная, умная и полированная перьевая ручка Parker IM, разработанная с учетом потребностей современных профессионалов, несомненно, будет выделяться на любом рабочем месте. Без компромиссов, ручки Parker IM Monochrome имеют цельнометаллический корпус, который выглядит роскошно и приятно лежит в ваших руках. Между тем, монохромный дизайн, от отделки из пушечного металла до пера из пушечного металла, демонстрирует непревзойденную элегантность. Благодаря более чем столетнему опыту и мастерству собственного производства, эта ручка Parker оснащена эксклюзивными металлическими деталями с PVD-покрытием, которое обеспечивает превосходную износостойкость и коррозионную стойкость, а также характерный внешний вид. В современной перьевой ручке используются картриджи с чернилами Quink или их можно использовать для наполнения бутылочек с чернилами, что делает ваше письмо еще более изысканным. И с элегантной подарочной коробкой Parker.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M сталь нержавеющая подар.кор. - стоимость товара 6760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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