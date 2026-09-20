Набор ручек Parker Jotter Core FK691 (CW2093257) Stainless Steel GT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579570
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Характеристики
Бренд
Длина ручки, см
12.8
Материал корпуса
сталь нержавеющая
Материал пера
сталь нержавеющая
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
синие чернила
Размер пера
М (средняя)
Способ заправки
конвертор/картриджи
Тип ручки
ручка перьевая, ручка шариковая
Упаковка
коробка
Цвет
серебристый, золотой
Цвет корпуса
серебристый
Цвет чернил
синий
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
104
Описание товара Набор ручек Parker Jotter Core FK691 (CW2093257) Stainless Steel GT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл.
Подарочный набор с ручкой PARKER — это гармония элегантности и удобства для тех, кто ценит стильные детали. Ручка с нажимным механизмом легко готова к работе — не требует лишних движений, просто нажмите и приступайте к письму. Средний размер пера (М) обеспечивает ровную, чёткую линию, подходящую для любых документов и заметок. Классический синий цвет чернил отлично смотрится на бумаге и подчёркивает ваш вкус. Такой набор PARKER станет запоминающимся подарком для коллег, деловых партнёров и близких.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Длина ручки, см
12.8
Материал корпуса
сталь нержавеющая
Материал пера
сталь нержавеющая
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
синие чернила
Размер пера
М (средняя)
Способ заправки
конвертор/картриджи
Тип ручки
ручка перьевая, ручка шариковая
Упаковка
коробка
Цвет
серебристый, золотой
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Цвет корпуса
серебристый
Цвет чернил
синий
Страна производитель
Франция
Подарочный набор с ручкой PARKER — это гармония элегантности и удобства для тех, кто ценит стильные детали. Ручка с нажимным механизмом легко готова к работе — не требует лишних движений, просто нажмите и приступайте к письму. Средний размер пера (М) обеспечивает ровную, чёткую линию, подходящую для любых документов и заметок. Классический синий цвет чернил отлично смотрится на бумаге и подчёркивает ваш вкус. Такой набор PARKER станет запоминающимся подарком для коллег, деловых партнёров и близких.
Набор ручек Parker Jotter Core FK691 (CW2093257) Stainless Steel GT сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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