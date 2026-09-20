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Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус купить с доставкой в Москве
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Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус

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Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 1
Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 2
Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 3
Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 4
Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 5
Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 6
Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 7
Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 8
Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор ручек
  • Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 1
  • Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 2
  • Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 3
  • Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 4
  • Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 5
  • Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 6
  • Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 7
  • Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 8
  • Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579569
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Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Набор ручек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
160

Описание товара Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус

Элегантные, изящные и профессиональные, но достаточно удобные для повседневного использования благодаря своей эргономичной форме ручки Parker IM имеют гладкий заостренный вид, который органично сочетается с инновационным дизайном, создавая эффектное впечатление. Этот набор ручек Parker с корпусом из насыщенного глянцевого черного лака и яркой позолоченной отделкой станет незабываемым подарком для профессионалов, стремящихся оставить свой след, а также для тех, кто ценит медленное искусство выражения идей на бумаге.

Отзывы о товаре Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Набор ручек
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантные, изящные и профессиональные, но достаточно удобные для повседневного использования благодаря своей эргономичной форме ручки Parker IM имеют гладкий заостренный вид, который органично сочетается с инновационным дизайном, создавая эффектное впечатление. Этот набор ручек Parker с корпусом из насыщенного глянцевого черного лака и яркой позолоченной отделкой станет незабываемым подарком для профессионалов, стремящихся оставить свой след, а также для тех, кто ценит медленное искусство выражения идей на бумаге.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ручек Parker IM Core FK221 (CW2093216) Black GT M сталь нержавеющая подар.кор. ручка перьевая, ручка шариковая сменный стержень 1стерж. стреловидный пиш. наконечник кругл. телескопич.корпус - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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