Видеокарта MSI RTX 4080 16GB VENTUS 3X OC (RTX 4080 16GB VENTUS 3X OC)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579202
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
32х19х11
Вес, кг.
1.18
Описание товара Видеокарта MSI RTX 4080 16GB VENTUS 3X OC (RTX 4080 16GB VENTUS 3X OC)
Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 40 обеспечивают невероятную скорость для игр и творчества. Они созданы на основе сверхэффективной архитектуры NVIDIA Ada Lovelace, которая обеспечивает качественный скачок как в производительности, так и в графических возможностях на базе ИИ. Погрузитесь в виртуальные миры с трассировкой лучей и сверхвысоким FPS с минимальной задержкой. Используйте возможности для творчества с беспрецедентным ускорением рабочего процесса.
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Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 40 обеспечивают невероятную скорость для игр и творчества. Они созданы на основе сверхэффективной архитектуры NVIDIA Ada Lovelace, которая обеспечивает качественный скачок как в производительности, так и в графических возможностях на базе ИИ. Погрузитесь в виртуальные миры с трассировкой лучей и сверхвысоким FPS с минимальной задержкой. Используйте возможности для творчества с беспрецедентным ускорением рабочего процесса.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта MSI RTX 4080 16GB VENTUS 3X OC (RTX 4080 16GB VENTUS 3X OC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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