Внедорожник 1:14 на РУ (свет) в коробке
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл/пластик
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%2 370 руб. 5 457 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577888
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 6 лет
Материал
металл/пластик
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, пульт, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х25х24
Вес, кг.
1.75
Описание товара Внедорожник 1:14 на РУ (свет) в коробке
Игрушка от бренда Double Egle Внедорожник E362-003 несомненно понравится вашему ребенку. Мощная, дистанционно управляемая Land Rover Defender 110 4WD от Double Eagle для самых требовательных. Точная и тщательная отделка модели делает ее не только отличной игрушкой, но и эстетическим украшением. Светящиеся фары добавят ярких эмоций, особенно при игре ночью. Увлекательная игра в машинку не только развлекает ребёнка, но и вырабатывает такие практические качества, как ловкость и слаженность движений рук, сноровку и координацию, развивает мелкую моторику пальцев рук, заставляет подвигаться и пофантазировать.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 6 лет
Материал
металл/пластик
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, пульт, упаковка
Страна производитель
Китай
Игрушка от бренда Double Egle Внедорожник E362-003 несомненно понравится вашему ребенку. Мощная, дистанционно управляемая Land Rover Defender 110 4WD от Double Eagle для самых требовательных. Точная и тщательная отделка модели делает ее не только отличной игрушкой, но и эстетическим украшением. Светящиеся фары добавят ярких эмоций, особенно при игре ночью. Увлекательная игра в машинку не только развлекает ребёнка, но и вырабатывает такие практические качества, как ловкость и слаженность движений рук, сноровку и координацию, развивает мелкую моторику пальцев рук, заставляет подвигаться и пофантазировать.
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