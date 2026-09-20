Автобус двухэтажный 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл/пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%2 490 руб. 3 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577873
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 6 лет
Материал
металл/пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, пульт, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х30х13
Вес, кг.
1.46
Описание товара Автобус двухэтажный 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке
Игрушка от бренда Double Egle Автобус двухэтажный E640-003 несомненно понравится вашему ребенку. Радиоуправляемый двухэтажный автобус Double Eagle 1:18 2.4G - E640-003 - это точная полноприводная копия своего прототипа в мас шт.абе 1:18. Проработанный детальный внешний и внутренний дизайн со съемной крышей. Работают передние, задние фары и указатели поворота. Звуковое сопровождение имитирует характерные звуки при остановке автобуса, открывании/закрывании дверей, сигнале, которые при желании могут быть отключены. Выберите один из 2 режимов скорости: медленный и быстрый.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 6 лет
Материал
металл/пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, пульт, упаковка
Страна производитель
Китай
Игрушка от бренда Double Egle Автобус двухэтажный E640-003 несомненно понравится вашему ребенку. Радиоуправляемый двухэтажный автобус Double Eagle 1:18 2.4G - E640-003 - это точная полноприводная копия своего прототипа в мас шт.абе 1:18. Проработанный детальный внешний и внутренний дизайн со съемной крышей. Работают передние, задние фары и указатели поворота. Звуковое сопровождение имитирует характерные звуки при остановке автобуса, открывании/закрывании дверей, сигнале, которые при желании могут быть отключены. Выберите один из 2 режимов скорости: медленный и быстрый.
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