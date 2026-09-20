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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577865
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Описание товара Конструктор "Спецназ.Военный грузовик" 759 деталей в коробке
Конструктор SLUBAN Спецназ.Военный грузовик 759 деталей в коробке развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. Увлекательный конструктор, предназначенный для детей в возрасте от 6 лет, который способен надолго занять маленького непоседу. В процессе игры, весело и с интересом, малыш будет не только получать массу положительных эмоций, но и развивать мелкую моторику, сообразительность и усидчивость. Для успешной операции нужен отлично оборудованный головной центр. Такой, как в конструкторе Командная машина Sluban. Особенности: Все детали выполнены из безопасного пластика. Игра в конструктор развивает у ребенка воображение, мышление и мелкую моторику, а кроме того, дарит массу впечатлений и положительных эмоций! С помощью аксессуаров из конструктора можно придумать множество игровых сюжетов.
Конструктор SLUBAN Спецназ.Военный грузовик 759 деталей в коробке развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. Увлекательный конструктор, предназначенный для детей в возрасте от 6 лет, который способен надолго занять маленького непоседу. В процессе игры, весело и с интересом, малыш будет не только получать массу положительных эмоций, но и развивать мелкую моторику, сообразительность и усидчивость. Для успешной операции нужен отлично оборудованный головной центр. Такой, как в конструкторе Командная машина Sluban. Особенности: Все детали выполнены из безопасного пластика. Игра в конструктор развивает у ребенка воображение, мышление и мелкую моторику, а кроме того, дарит массу впечатлений и положительных эмоций! С помощью аксессуаров из конструктора можно придумать множество игровых сюжетов.
Конструктор "Спецназ.Военный грузовик" 759 деталей в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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