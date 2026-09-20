Специальная техника.Жатка валковая прицепная в коробке S052-003
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл/пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%1 320 руб. 1 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577844
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
металл/пластик
Комплектация
игрушка, пульт, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х12
Вес, г.
925
Описание товара Специальная техника.Жатка валковая прицепная в коробке S052-003
Игрушка от бренда Double Egle Специальная техника. Жатка валковая прицепная S052-003 несомненно понравится вашему ребенку. Прицеп - двойная роторная валковая косилка для трактора Double Eagle Е351-003 в мас шт.абе 1:16. Прицеп подключается напрямую к трактору (нет необходимости в батареях). Может управляться дистанционно: вверх, вниз, повороты, вращение. Колеса изготовлены из мягкой резины. Игрушка подходит для работы на небольшой домашней стройке и на улице.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
металл/пластик
Комплектация
игрушка, пульт, упаковка
Страна производитель
Китай
Игрушка от бренда Double Egle Специальная техника. Жатка валковая прицепная S052-003 несомненно понравится вашему ребенку. Прицеп - двойная роторная валковая косилка для трактора Double Eagle Е351-003 в мас шт.абе 1:16. Прицеп подключается напрямую к трактору (нет необходимости в батареях). Может управляться дистанционно: вверх, вниз, повороты, вращение. Колеса изготовлены из мягкой резины. Игрушка подходит для работы на небольшой домашней стройке и на улице.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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