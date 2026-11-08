Пылесос беспроводной Samsung VS15A6031R5 410 Вт, серебристый/серый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577616
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х40х40
Вес, кг.
2.3
Описание товара Пылесос беспроводной Samsung VS15A6031R5 410 Вт, серебристый/серый
Пылесос беспроводной Samsung VS15A6031R5 410 Вт, серебристый/серый
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Пылесос беспроводной Samsung VS15A6031R5 410 Вт, серебристый/серый
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