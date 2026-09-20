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Блок питания Thermaltake Toughpower GF1 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-1) Gold купить с доставкой в Москве
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Блок питания Thermaltake Toughpower GF1 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-1) Gold

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Блок питания Thermaltake Toughpower GF1 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-1) Gold - фото 1
Блок питания Thermaltake Toughpower GF1 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-1) Gold - фото 2
Блок питания Thermaltake Toughpower GF1 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-1) Gold - фото 3
Блок питания Thermaltake Toughpower GF1 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-1) Gold - фото 4
Блок питания Thermaltake Toughpower GF1 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-1) Gold - фото 5
Блок питания Thermaltake Toughpower GF1 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-1) Gold - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF1 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-1) Gold - фото 1
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF1 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-1) Gold - фото 2
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF1 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-1) Gold - фото 3
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF1 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-1) Gold - фото 4
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF1 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-1) Gold - фото 5
  • Блок питания Thermaltake Toughpower GF1 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-1) Gold - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577574
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
32х23х16
Вес, кг.
4

Описание товара Блок питания Thermaltake Toughpower GF1 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-1) Gold

Блок питания Formula отличается высоким уровнем надежности: при соблюдении порядка эксплуатации этот источник питания прослужит вам в течение длительного времени. Номинальная мощность блока питания составляет 500 Вт.

Отзывы о товаре Блок питания Thermaltake Toughpower GF1 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-1) Gold




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Описание
Блок питания Formula отличается высоким уровнем надежности: при соблюдении порядка эксплуатации этот источник питания прослужит вам в течение длительного времени. Номинальная мощность блока питания составляет 500 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Thermaltake Toughpower GF1 1200W (PS-TPD-1200FNFAGE-1) Gold - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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