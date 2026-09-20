Валик сменный НЕЙЛОН, 250мм, ворс 9мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80623)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Валик сменный НЕЙЛОН, 250мм, ворс 9мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80623)
Сменный валик Matrix 80623 «Нейлон стандарт» с полиамидным ворсом длиной 9 мм и диаметром ролика 48 мм подходит к ручкам диаметром 8 мм. Он предназначен для нанесения любых типов лакокрасочных материалов на гладкие и средне-гладкие поверхности. Ширина 250 мм позволяет эффективно и быстро окрашивать большие площади: стены, потолки, фасады и т.д.
Преимущества
- Полиамидная шубка обладает наилучшей формостойкостью, износостойкостью и краскообменными свойствами, поэтому максимально эффективно окрашивает даже неровные поверхности.
- Ворс из полиамида особенно устойчив к разрывным нагрузкам, не осыпается и надолго сохраняет высокие эксплуатационные свойства.
- Свободное вращение ролика в сочетании с высококачественным ворсом обеспечивают максимальную отдачу ЛКМ на окрашиваемую поверхность и снижают расход материалов.
- Благодаря быстросъемной конструкции валик легко демонтируется с бюгеля для промывки и замены.
- Шубка приклеена к ролику по технологии Termofusion, поэтому она защищена от деформации и отслаивания, в том числе при длительном использовании.
- Бесшовная структура шубки и обработанные края ролика позволяют наносить краску аккуратно, без следов и полос.
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Сменный валик Matrix 80623 «Нейлон стандарт» с полиамидным ворсом длиной 9 мм и диаметром ролика 48 мм подходит к ручкам диаметром 8 мм. Он предназначен для нанесения любых типов лакокрасочных материалов на гладкие и средне-гладкие поверхности. Ширина 250 мм позволяет эффективно и быстро окрашивать большие площади: стены, потолки, фасады и т.д.
Преимущества
- Полиамидная шубка обладает наилучшей формостойкостью, износостойкостью и краскообменными свойствами, поэтому максимально эффективно окрашивает даже неровные поверхности.
- Ворс из полиамида особенно устойчив к разрывным нагрузкам, не осыпается и надолго сохраняет высокие эксплуатационные свойства.
- Свободное вращение ролика в сочетании с высококачественным ворсом обеспечивают максимальную отдачу ЛКМ на окрашиваемую поверхность и снижают расход материалов.
- Благодаря быстросъемной конструкции валик легко демонтируется с бюгеля для промывки и замены.
- Шубка приклеена к ролику по технологии Termofusion, поэтому она защищена от деформации и отслаивания, в том числе при длительном использовании.
- Бесшовная структура шубки и обработанные края ролика позволяют наносить краску аккуратно, без следов и полос.
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