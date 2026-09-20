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Валик сменный НЕЙЛОН, 250мм, ворс 9мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80623) купить с доставкой в Москве
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Валик сменный НЕЙЛОН, 250мм, ворс 9мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80623)

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Валик сменный НЕЙЛОН, 250мм, ворс 9мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80623) - фото 1
Валик сменный НЕЙЛОН, 250мм, ворс 9мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80623) - фото 2
Валик сменный НЕЙЛОН, 250мм, ворс 9мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80623) - фото 3
Валик сменный НЕЙЛОН, 250мм, ворс 9мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80623) - фото 4
Валик сменный НЕЙЛОН, 250мм, ворс 9мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80623) - фото 5
Валик сменный НЕЙЛОН, 250мм, ворс 9мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80623) - фото 6
Валик сменный НЕЙЛОН, 250мм, ворс 9мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80623) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Материал валика
нейлон
Высота ворса, мм
9
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
  • Валик сменный НЕЙЛОН, 250мм, ворс 9мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80623) - фото 1
  • Валик сменный НЕЙЛОН, 250мм, ворс 9мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80623) - фото 2
  • Валик сменный НЕЙЛОН, 250мм, ворс 9мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80623) - фото 3
  • Валик сменный НЕЙЛОН, 250мм, ворс 9мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80623) - фото 4
  • Валик сменный НЕЙЛОН, 250мм, ворс 9мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80623) - фото 5
  • Валик сменный НЕЙЛОН, 250мм, ворс 9мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80623) - фото 6
  • Валик сменный НЕЙЛОН, 250мм, ворс 9мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80623) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
290 руб.  300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577403
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Характеристики

Бренд
Matrix
Класс товара
бытовой
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
нейлон
Высота ворса, мм
9
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х6х6
Вес, г.
120

Описание товара Валик сменный НЕЙЛОН, 250мм, ворс 9мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80623)

Сменный валик Matrix 80623 «Нейлон стандарт» с полиамидным ворсом длиной 9 мм и диаметром ролика 48 мм подходит к ручкам диаметром 8 мм. Он предназначен для нанесения любых типов лакокрасочных материалов на гладкие и средне-гладкие поверхности. Ширина 250 мм позволяет эффективно и быстро окрашивать большие площади: стены, потолки, фасады и т.д.

Преимущества

  • Полиамидная шубка обладает наилучшей формостойкостью, износостойкостью и краскообменными свойствами, поэтому максимально эффективно окрашивает даже неровные поверхности.
  • Ворс из полиамида особенно устойчив к разрывным нагрузкам, не осыпается и надолго сохраняет высокие эксплуатационные свойства.
  • Свободное вращение ролика в сочетании с высококачественным ворсом обеспечивают максимальную отдачу ЛКМ на окрашиваемую поверхность и снижают расход материалов.
  • Благодаря быстросъемной конструкции валик легко демонтируется с бюгеля для промывки и замены.
  • Шубка приклеена к ролику по технологии Termofusion, поэтому она защищена от деформации и отслаивания, в том числе при длительном использовании.
  • Бесшовная структура шубки и обработанные края ролика позволяют наносить краску аккуратно, без следов и полос.

Отзывы о товаре Валик сменный НЕЙЛОН, 250мм, ворс 9мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80623)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Класс товара
бытовой
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
нейлон
Высота ворса, мм
9
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Россия
Описание

Сменный валик Matrix 80623 «Нейлон стандарт» с полиамидным ворсом длиной 9 мм и диаметром ролика 48 мм подходит к ручкам диаметром 8 мм. Он предназначен для нанесения любых типов лакокрасочных материалов на гладкие и средне-гладкие поверхности. Ширина 250 мм позволяет эффективно и быстро окрашивать большие площади: стены, потолки, фасады и т.д.

Преимущества

  • Полиамидная шубка обладает наилучшей формостойкостью, износостойкостью и краскообменными свойствами, поэтому максимально эффективно окрашивает даже неровные поверхности.
  • Ворс из полиамида особенно устойчив к разрывным нагрузкам, не осыпается и надолго сохраняет высокие эксплуатационные свойства.
  • Свободное вращение ролика в сочетании с высококачественным ворсом обеспечивают максимальную отдачу ЛКМ на окрашиваемую поверхность и снижают расход материалов.
  • Благодаря быстросъемной конструкции валик легко демонтируется с бюгеля для промывки и замены.
  • Шубка приклеена к ролику по технологии Termofusion, поэтому она защищена от деформации и отслаивания, в том числе при длительном использовании.
  • Бесшовная структура шубки и обработанные края ролика позволяют наносить краску аккуратно, без следов и полос.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик сменный НЕЙЛОН, 250мм, ворс 9мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80623) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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