Валик в сборе ГРЕЙТЕКС, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 6мм Matrix (80658)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%300 руб. 360 руб.
В наличии
Код товара: 577399
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300 руб. -17%
360 руб.
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Характеристики
Бренд
Matrix
Класс товара
бытовой
Тип валика
малярный
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х26х5
Вес, кг.
1
Описание товара Валик в сборе ГРЕЙТЕКС, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 6мм Matrix (80658)
Валик Matrix «ГРЕЙТЕКС» 80658 с ворсом 12 мм из полиакрила, шириной ролика 250 мм и диаметром 48 мм, с ручкой 6 мм, используется для подготовки под покраску поверхностей с гладкой и шероховатой фактурой, а также для окрашивания полов, потолков и стен. Шубка увеличенной плотности из полиакрила устойчива к воздействию растворителей, поэтому подходит для красок любого типа.
Преимущества
- Высокие эксплуатационные качества — полиакрил устойчив к разрыву и хорошо держит форму, обеспечивая качественное окрашивание.
- Возможность многократного использования — быстросъемная система крепления позволяет легко снимать ролик с бюгеля, поэтому его можно почистить или заменить при необходимости.
- Максимальная отдача краски — валик свободно вращается на металлическом стержне и не заедает во время работы.
- Деформационная стойкость — термически приклеенная шубка не отслаивается от ролика даже при частом использовании.
- Равномерное окрашивание — бесшовная шубка с обработанными краями не оставляет следов на поверхности.
- Устойчивость к воздействию влаги — оцинкованный бюгель не подвержен коррозии.
- Высокая скорость работы — валик шириной 250 мм и диаметром 48 мм быстро окрашивает большие поверхности.
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Бренд
Matrix
Класс товара
бытовой
Тип валика
малярный
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Развернуть
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Валик Matrix «ГРЕЙТЕКС» 80658 с ворсом 12 мм из полиакрила, шириной ролика 250 мм и диаметром 48 мм, с ручкой 6 мм, используется для подготовки под покраску поверхностей с гладкой и шероховатой фактурой, а также для окрашивания полов, потолков и стен. Шубка увеличенной плотности из полиакрила устойчива к воздействию растворителей, поэтому подходит для красок любого типа.
Преимущества
- Высокие эксплуатационные качества — полиакрил устойчив к разрыву и хорошо держит форму, обеспечивая качественное окрашивание.
- Возможность многократного использования — быстросъемная система крепления позволяет легко снимать ролик с бюгеля, поэтому его можно почистить или заменить при необходимости.
- Максимальная отдача краски — валик свободно вращается на металлическом стержне и не заедает во время работы.
- Деформационная стойкость — термически приклеенная шубка не отслаивается от ролика даже при частом использовании.
- Равномерное окрашивание — бесшовная шубка с обработанными краями не оставляет следов на поверхности.
- Устойчивость к воздействию влаги — оцинкованный бюгель не подвержен коррозии.
- Высокая скорость работы — валик шириной 250 мм и диаметром 48 мм быстро окрашивает большие поверхности.
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Валик в сборе ГРЕЙТЕКС, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 6мм Matrix (80658) - данный товар вы можете купить по цене 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Валик в сборе ГРЕЙТЕКС, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 6мм Matrix (80658)