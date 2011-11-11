Описание товара Память оперативная DDR3L AMD 8Gb 1600MHz pc-12800 SO-DIMM (R538G1601S2SL-UO) оем

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для апгрейда ноутбуков и компактных систем, которые работают на платформах AMD с поддержкой памяти DDR3L. Он идеально подойдет для тех, кто хочет повысить отзывчивость старой машины в повседневных задачах: работа с офисными приложениями, веб-серфинг с множеством вкладок, просмотр медиаконтента. Восьми гигабайт объема достаточно, чтобы уйти от ощущения тормозов при базовой многозадачности, однако для современных требовательных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео этого будет мало.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти поколения DDR3L, что означает низковольтную версию стандарта DDR3 с рабочим напряжением 1.35 В. Это важно для совместимости и энергоэффективности, особенно в ноутбуках, так как такая память может работать как в слотах, рассчитанных на DDR3L, так и в некоторых, поддерживающих обычную DDR3. Ключевая деталь - форм-фактор SO-DIMM, который используется исключительно в портативных компьютерах, неттопах и некоторых компактных материнских платах, поэтому установить его в стандартный настольный ПК невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 8 ГБ и работает на эффективной частоте 1600 МГц. В паре с процессором AMD это дает достаточную пропускную способность для плавной работы системы. Такой объем позволит комфортно держать открытыми несколько тяжелых программ и десятки вкладок браузера одновременно, не прибегая к постоянной подкачке с диска. Частота 1600 МГц для DDR3 является сбалансированным вариантом, обеспечивающим стабильную работу без экстремальных требований к чипсету.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные тайминги для этой OEM-модели обычно указываются как CL11, что является типичным значением для памяти такого класса и частоты. Эти задержки в паре с частотой формируют итоговую латентность, достаточную для быстрого отклика в повседневных приложениях. Рабочее напряжение 1.35 В снижает энергопотребление и тепловыделение, что критично для компактных корпусов. Стоит отметить, что это модуль без поддержки экстремальных профилей разгона вроде XMP, он рассчитан на работу на заявленных частотах в штатном режиме.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и платформами AMD, использующими память стандарта DDR3 или DDR3L. Крайне важно перед покупкой точно определить, какое поколение памяти поддерживает ваша материнская плата: физически слоты для DDR3 и DDR3L похожи, но ключ-прорезь расположен иначе, и установка неподходящего модуля невозможна. Убедитесь, что ваша система поддерживает именно низковольтную память и что установка одного модуля на 8 ГБ не превышает максимальный поддерживаемый объем на канал, указанный в спецификациях устройства.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в OEM-исполнении, то есть без радиаторов и какой-либо декоративной подсветки. Это стандартный подход для модулей, предназначенных для установки в ноутбуки, где пространство ограничено, а система охлаждения спроектирована с учетом такого дизайна. Отсутствие массивного радиатора делает планку низкопрофильной и гарантирует совместимость с любым ноутбуком, в котором есть соответствующий свободный слот SO-DIMM.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может дать ощутимый прирост производительности в интегрированной графике и некоторых задачах, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. При покупке следует учитывать, что смешивание модулей с разными характеристиками (объем, частота, тайминги) может привести к работе всей системы на наихудших параметрах или к нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это поколение памяти DDR3L, которое уже не актуально для современных систем. Этот модуль подходит исключительно для апгрейда старых ноутбуков и ПК на платформах 2012-2015 годов. Убедитесь в физической совместимости форм-фактора SO-DIMM. Также помните, что это OEM-поставка, которая может не включать никакой дополнительной упаковки или документации. Для стабильной работы системы лучше устанавливать пару одинаковых модулей. Если же ваша цель - сборка нового компьютера или серьезный апгрейд для игр, вам необходим более современный стандарт DDR4 или DDR5.