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Фен-щетка 4 в 1 Kitfort КТ-3236-1 черно-фиолетовый купить с доставкой в Москве
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Фен-щетка 4 в 1 Kitfort КТ-3236-1 черно-фиолетовый

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Фен-щетка 4 в 1 Kitfort КТ-3236-1 черно-фиолетовый - фото 1
Фен-щетка 4 в 1 Kitfort КТ-3236-1 черно-фиолетовый - фото 2
Фен-щетка 4 в 1 Kitfort КТ-3236-1 черно-фиолетовый - фото 3
Фен-щетка 4 в 1 Kitfort КТ-3236-1 черно-фиолетовый - фото 4
Фен-щетка 4 в 1 Kitfort КТ-3236-1 черно-фиолетовый - фото 5
Фен-щетка 4 в 1 Kitfort КТ-3236-1 черно-фиолетовый - фото 6
Фен-щетка 4 в 1 Kitfort КТ-3236-1 черно-фиолетовый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фен-щетка
Мощность
1000 Вт
Количество температурных режимов
2
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
  • Фен-щетка 4 в 1 Kitfort КТ-3236-1 черно-фиолетовый - фото 1
  • Фен-щетка 4 в 1 Kitfort КТ-3236-1 черно-фиолетовый - фото 2
  • Фен-щетка 4 в 1 Kitfort КТ-3236-1 черно-фиолетовый - фото 3
  • Фен-щетка 4 в 1 Kitfort КТ-3236-1 черно-фиолетовый - фото 4
  • Фен-щетка 4 в 1 Kitfort КТ-3236-1 черно-фиолетовый - фото 5
  • Фен-щетка 4 в 1 Kitfort КТ-3236-1 черно-фиолетовый - фото 6
  • Фен-щетка 4 в 1 Kitfort КТ-3236-1 черно-фиолетовый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 576786
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Фен-щетка
Количество режимов нагрева
2
Мощность
1000 Вт
Количество температурных режимов
2
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Длина сетевого шнура
1.6
Комплектация
фен-щётка, насадка-концетратор, насадка-массажная щётка, насадка-щётка, насадка-круглая щётка. коллекционный магнит ( опционально), руководство по эксплуатации, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х14х11
Вес, кг.
1

Описание товара Фен-щетка 4 в 1 Kitfort КТ-3236-1 черно-фиолетовый

Фен-щетка 4 в 1 КТ-3236 поможет быстро высушить ваши волосы и сделать укладку. Четыре насадки в комплекте позволяют создавать различные укладки, используя одно устройство. Корпус фена-щетки выполнен из пластика и удобно лежит в руке. Насадка-концентратор делает поток воздуха более узким и сильным. Можно использовать устройство как обычный фен. Массажная щетка выполнит массаж кожи головы и расчешет волосы, выпрямляя их во время укладки. Хорошо подходит для густых и длинных волос. Круглая щетка поможет вам идеально уложить челку, а также создать локоны или создать прикорневого объема. Щетка хорошо подойдет для выпрямления волос даже самых непослушных волос, также ей удобно создавать прикорневой объем. Для удобства использования фен-щетка имеет 2 скорости и 2 температурных режима. Всего 4 положения фен-щетка выключен, высокая скорость и теплый воздух, низкая скорость и горячий воздух, высокая скорость и горячий воздух. Шнур оснащён защитой от перегиба, что увеличивает срок службы устройства. Вращение шнура на 360обеспечивает удобство в использовании провод не наматывается и не путается при перевороте щетки, а поворачивается вместе с ним. КТ-3236 компактный и удобный для хранения. Устройство удобно брать с собой в поездки, путешествия и рабочие командировки.

Отзывы о товаре Фен-щетка 4 в 1 Kitfort КТ-3236-1 черно-фиолетовый




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Фен-щетка
Количество режимов нагрева
2
Мощность
1000 Вт
Количество температурных режимов
2
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Длина сетевого шнура
1.6
Комплектация
фен-щётка, насадка-концетратор, насадка-массажная щётка, насадка-щётка, насадка-круглая щётка. коллекционный магнит ( опционально), руководство по эксплуатации, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Фен-щетка 4 в 1 КТ-3236 поможет быстро высушить ваши волосы и сделать укладку. Четыре насадки в комплекте позволяют создавать различные укладки, используя одно устройство. Корпус фена-щетки выполнен из пластика и удобно лежит в руке. Насадка-концентратор делает поток воздуха более узким и сильным. Можно использовать устройство как обычный фен. Массажная щетка выполнит массаж кожи головы и расчешет волосы, выпрямляя их во время укладки. Хорошо подходит для густых и длинных волос. Круглая щетка поможет вам идеально уложить челку, а также создать локоны или создать прикорневого объема. Щетка хорошо подойдет для выпрямления волос даже самых непослушных волос, также ей удобно создавать прикорневой объем. Для удобства использования фен-щетка имеет 2 скорости и 2 температурных режима. Всего 4 положения фен-щетка выключен, высокая скорость и теплый воздух, низкая скорость и горячий воздух, высокая скорость и горячий воздух. Шнур оснащён защитой от перегиба, что увеличивает срок службы устройства. Вращение шнура на 360обеспечивает удобство в использовании провод не наматывается и не путается при перевороте щетки, а поворачивается вместе с ним. КТ-3236 компактный и удобный для хранения. Устройство удобно брать с собой в поездки, путешествия и рабочие командировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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