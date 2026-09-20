Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 576744
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Рюкзак Razer Rogue Razer Rogue Backpack 13.3" V3- Black (RC81-03630101-0000)
Razer Rogue BackPack 13.3 V3 — это компактный современный рюкзак, в котором поместится все необходимое. Он прочный снаружи и хорошо защитит все ваши вещи от физических повреждений и плохой погоды. Внешняя часть ранца сделана из качественного покрытия, которое хорошо защищено от намокания, так что все ваши вещи и девайсы внутри будут в полной сохранности пока вы находитесь в поездке или на прогулке. Внутренняя часть Razer Rogue BackPack 13.3 V3 сделана из материала TPU. Его не так просто поцарапать и он также используется, чтобы защитить содержимое ранца от разных повреждений. А еще, в рюкзаке немало разных отделений для мелких и более крупных вещей и все они будут описаны ниже.
Razer Rogue BackPack 13.3 V3 — это компактный современный рюкзак, в котором поместится все необходимое. Он прочный снаружи и хорошо защитит все ваши вещи от физических повреждений и плохой погоды. Внешняя часть ранца сделана из качественного покрытия, которое хорошо защищено от намокания, так что все ваши вещи и девайсы внутри будут в полной сохранности пока вы находитесь в поездке или на прогулке. Внутренняя часть Razer Rogue BackPack 13.3 V3 сделана из материала TPU. Его не так просто поцарапать и он также используется, чтобы защитить содержимое ранца от разных повреждений. А еще, в рюкзаке немало разных отделений для мелких и более крупных вещей и все они будут описаны ниже.
Рюкзак Razer Rogue Razer Rogue Backpack 13.3" V3- Black (RC81-03630101-0000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рюкзак Razer Rogue Razer Rogue Backpack 13.3" V3- Black (RC81-03630101-0000)